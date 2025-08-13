Αυστραλία: Χαμογελαστός ο δολοφόνος της Ελληνοαυστραλής - Μετά το έγκλημα πήγε για μπέργκερ

Σοκαρισμένη είναι η κοινότητα της ελληνικής ομογένειας από το άγριο και φρικτό έγκλημα στη Μελβούρνη, με τη διπλή δολοφονία της 39χρονης Αθηνάς Γεωργοπούλου και του 50χρονου συντρόφου της, Άντριου Γκαν, το βράδυ της Δευτέρας (11/8), από τον 34χρονο άστεγο Ρος Τζαντ.

Όπως αναφέρουν τα Μέσα Ενημέρωσης της Αυστραλίας, ο Τζαντ ήταν γνωστός του ζευγαριού και μετά το άγριο φονικό ήταν απαθής. Κατά την είσοδό του μάλιστα στον Εισαγγελέα εμφανίστηκε χαμογελαστός και ψύχραιμος.

Μάλιστα, οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση ζήτησαν 10 ημέρες προθεσμία για να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία καθώς, όπως επισήμαναν, η γυναίκα που δολοφονήθηκε ήταν πέντε μηνών έγκυος περιμένοντας κοριτσάκι.

Ο Ρος Τζαντ συνελήφθη τέσσερις ώρες μετά τη διπλή δολοφονία στη Μελβούρνη, στον σταθμό Westall, περίπου 6 χιλιόμετρα από το σημείο του εγκλήματος. Είχε μαζί του δύο μεγάλα σκυλιά.

Σύμφωνα με το κανάλι 7news.com.au, ο 34χρονος περίπου 40 λεπτά μετά το διπλό έγκλημα - τα κίνητρα για το οποίο δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί - πήγε σε φαστ φουντ για να φάει μπέργκερ!



