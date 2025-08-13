Σοκ έχει προκαλέσει στην Αυστραλία η φρικιαστική δολοφονία της 39χρονης Αθηνάς Γεωργοπούλου, η οποία ήταν πέντε μηνών έγκυος, και του 50χρονου συντρόφου της Άντριου Γκαν.

Το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι τους στο Mount Waverley, στα νοτιοανατολικά προάστια της Μελβούρνης, το βράδυ της Δευτέρας.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από γείτονα που άκουσε φωνές και κάλεσε την αστυνομία στις 9:55 μ.μ.

Ο Άντριου Γκαν βρέθηκε αποκεφαλισμένος, με το κεφάλι του καρφωμένο σε ραβδί, δίπλα στο σώμα της Αθηνάς.

Έξω από το σπίτι εντοπίστηκαν απειλητικά γκράφιτι με φράσεις όπως «προδοσία», «είσαι γκέι», «κάρμα» και «φτάνει πια» .

Ένας 34χρονος άστεγος άνδρας με δύο σκυλιά συνελήφθη κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Westall, 6 χλμ. από το σημείο, αλλά δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

The neighbour who uncovered the Mount Waverley death scene — in which a pregnant woman was killed and her partner’s head put on a spike — has spoken of the horror > https://t.co/NxBfD8Hald pic.twitter.com/xk8lg1yZq0 — Herald Sun (@theheraldsun) August 13, 2025

Ένας γείτονας είπε ότι δεν γνώριζε το ζευγάρι στο σπίτι και δεν είχε ακούσει ποτέ για κανένα πρόβλημα ή την παρουσία της αστυνομίας στο σπίτι πριν από χθες το βράδυ.

Οι ντετέκτιβ εξετάζουν εάν τα γκράφιτι σχετίζονται με τις δολοφονίες.

Ο συλληφθείς ήταν γνωστός στο ζευγάρι, σύμφωνα με τις αρχές.

Η νεκροψία του ζευγαριού έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαλευκάνει τα κίνητρα και τις συνθήκες του εγκλήματος.

Πηγή: Daily Mail