Αυστραλία: Οι αρχές ακύρωσαν τη βίζα ακροδεξιού Ισραηλινού βουλευτή

Οι αυστραλιανές αρχές αποφάσισαν να ακυρώσουν τη βίζα του Σίμχα Ρόθμαν, Ισραηλινού βουλευτή με ακροδεξιές θέσεις, ο οποίος ανήκει στον κυβερνητικό συνασπισμό του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ρόθμαν έχει ταχθεί υπέρ της πλήρους προσάρτησης της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, προκαλώντας αντιδράσεις εντός και εκτός της χώρας του.

Ο βουλευτής του κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός, υπό την ηγεσία του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, είχε προσκληθεί από συντηρητική εβραϊκή οργάνωση στην Αυστραλία για σειρά εκδηλώσεων σε Σίδνεϊ και Μελβούρνη τον Αύγουστο.

Ωστόσο, η αυστραλιανή κυβέρνηση έκρινε ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του Ρόθμαν – όπως η περιγραφή των παιδιών της Γάζας ως «εχθρών» και η αντίθεσή του στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους – δεν συνάδουν με τις αξίες της χώρας.

Η Αυστραλία είναι μεταξύ των χωρών που πρόκειται να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο μια απόφαση η οποία, σύμφωνα με τον Ρόθμαν, θα είναι «σοβαρό λάθος και μεγάλη ανταμοιβή για τη Χαμάς και την τρομοκρατία».

Η κυβέρνηση Άντονι Αλμπανέζι κατηγορήθηκε για «αντισημιτισμό», υποστηρίζοντας ότι η απόφαση δεν στρέφεται μόνο εναντίον του, αλλά και κατά της εβραϊκής κοινότητας της Αυστραλίας.

Τον Ιούνιο η κυβέρνηση του Αυστραλού πρωθυπουργού, Άντονι Αλμπανέζι, μαζί με τις κυβερνήσεις άλλων τεσσάρων χωρών, επέβαλαν κυρώσεις στον Σμότριτς και τον επίσης ακροδεξιό υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν- Γκβιρ για την υποκίνηση βίας εις βάρος των Παλαιστίνιων στη Δυτική Όχθη.

«Όλα όσα έχω πει προσωπικά έχουν ειπωθεί επανειλημμένα από τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών στο Ισραήλ και από την κυβέρνηση του Ισραήλ», επεσήμανε ο Ρόθμαν μιλώντας στο Reuters.

Ο υπουργός Εσωτερικών Υποθέσεων της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, δήλωσε πως η χώρα δεν θα επιτρέψει την είσοδο σε άτομα που προωθούν μηνύματα μίσους και διχασμού.

O επικεφαλής της AJA, Ρόμπερτ Γκρέγκορι εξήγησε ότι στόχος της επίσκεψης του Ρόθμαν ήταν «να δείξει αλληλεγγύη με την εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας, η οποία είναι αντιμέτωπη με ένα κύμα αντισημιτισμού.

Πρόσθεσε ότι στη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα ο Ισραηλινός βουλευτής θα συναντούσε θύματα αντισημιτισμού.

