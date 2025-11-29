Μενού

Αυστραλία: Παντρεύτηκε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, παντρεύτηκε τη σύντροφό του και έγινε ο πρώτος ηγέτης της χώρας που παντρεύεται ενώ βρίσκεται στο αξίωμα.

Άντονι Αλμπανέζι
Ο γάμος του πρωθυπουργού της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι | AP/ Mike Bowers
Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Τζόντι Χέιντον, και έγινε ο πρώτος ηγέτης της χώρας που παντρεύεται ενώ βρίσκεται στο αξίωμα. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα, Καμπέρα, το απόγευμα του Σαββάτου.

«Είμαστε απίστευτα χαρούμενοι που μπορούμε να μοιραστούμε την αγάπη μας και τη δέσμευσή μας να περάσουμε μαζί τη ζωή μας, μπροστά στην οικογένεια και τους πιο στενούς μας φίλους», δήλωσε ο Αλμπανίζι σε σύντομη ανακοίνωσή του.

Το ζευγάρι είχε αρραβωνιαστεί την ημέρα του Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ενώ τόσο η πρόταση όσο και η δεξίωση του γάμου έγιναν στην επίσημη κατοικία του πρωθυπουργού, γνωστή ως The Lodge.

Μέχρι τη μεγάλη μέρα, τα σχέδια του γάμου είχαν κρατηθεί μυστικά λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Στην τελετή παραβρέθηκαν οι γονείς της Τζόντι Χέιντον, καθώς και ο γιος του Αλμπανέζι, από τον προηγούμενο γάμο του, Νέιθαν, αλλά και αρκετοί υπουργοί της κυβέρνησης του Αλμπανέζι.

Τις βέρες ανέλαβε ο σκύλος του Αλμπανέζι, Τότο, ενώ το ζευγάρι κατέβαινε το διάδρομο συνοδευόμενο από το τραγούδι του Στίβι Γουόντερ, «Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)» όσο οι καλεσμένοι ρίχνουν κομφετί.

