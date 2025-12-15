Αυστραλία: Πλάνο για αυστηροποίηση της οπλοκατοχής μετά την τραγωδία - Το χρονικό της επίθεσης

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζι παραχώρησε σήμερα (15/12) συνέντευξη Τύπου, λέγοντας ότι η κυβέρνηση στην Αυστραλία εξετάζει το ενδεχόμενο αυστηρότερης νομοθεσίας περί όπλων μετά την πολύνεκρη επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ.

«Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει όποια μέτρα κριθούν απαραίτητα, σε αυτά περιλαμβάνονται αυστηρότεροι νόμοι περί όπλων», δήλωσε, όπως μεταφέρει το Sky News.

Λέει ότι αυτό θα περιλαμβάνει περιορισμούς στον αριθμό των όπλων που μπορούν να αδειοδοτηθούν από άτομα, αυστηροότερους ελέγχους και αναθεώρηση των αδειών σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Αυστραλία: Νέα μέτρα «μέγγενη» για την οπλοκατοχή

Τα απαραίτητα μέτρα θα κατατεθούν στην επερχόμενη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στις 4 μ.μ. τοπική ώρα, δήλωσε ο Αλμπανέζι. Εάν οι ισχύοντες νόμοι χρειαστούν αυστηροποίηση, «είμαι σίγουρα υπέρ αυτού», πρόσθεσε.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τους ενόπλους.

Λέει ότι ο πατέρας έφτασε στην Αυστραλία το 1998 με φοιτητική βίζα. Ο γιος, που γνωρίζουμε ότι είναι ο Ναβίντ Άκραμ, είναι πολίτης γεννημένος στην Αυστραλία.

Ο πατέρας, ένας 50χρονος, σκοτώθηκε επί τόπου - ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 16 - ενώ ο 24χρονος γιος του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αυστραλία: Το χρονικό του μακελειού

Περίπου στις 6:47 μ.μ. τοπική ώρα την Κυριακή, αστυνομικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε πυροβολισμούς που έπεσαν στο Archer Park, στην παραλία Bondi.

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι βρίσκονταν σε μια εκδήλωση για τον εορτασμό της εβραϊκής γιορτής της Χανουκά τη στιγμή των πυροβολισμών.

Δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ από μια γέφυρα εναντίον πλήθους σε μια εβραϊκή εκδήλωση.

Ένας περαστικός , ο 43χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος φρούτων Ahmed al Ahmed, ακινητοποίησε και αφόπλισε έναν από τους δράστες των πυροβολισμών στην παραλία Bondi.

15 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί , συμπεριλαμβανομένου ενός 10χρονου κοριτσιού. Οι νεκροί είναι ηλικίας μεταξύ 10 και 87 ετών

Άμεση ήταν και η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας, με παγκόσμιους ηγέτες να στέλνουν τα συλλυπητήριά τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επίθεση «φρικτή» και «αντισημιτική». Επαίνεσε τον «πολύ γενναίο» άνδρα που αντιμετώπισε έναν από τους ενόπλους.

Ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε ότι αυτός και η βασίλισσα Καμίλα ήταν «σοκαρισμένοι και λυπημένοι». Ο Σερ Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τους πυροβολισμούς «αηδιαστικούς».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε την υπόθεση «εν ψυχρώ δολοφονία», επισημαίνοντας ότι είχε προειδοποιήσει προηγουμένως τον Άντονι Αλμπανέζε για τον αυξανόμενο αντισημιτισμό στην Αυστραλία.