Μελβούρνη: Το σενάριο της αγοραπωλησίας σκύλων πίσω από τη δολοφονία της Ελληνοαυστραλής

Το πραγματικό κίνητρο του δράστη πίσω από τη διπλή δολοφονία στη Μελβούρνη, με τη 39χρονη Ελληνοαυστραλή Αθηνά Γεωργοπούλου να είναι ένα από τα θύματα, αναζητούν οι αστυνομικές Αρχές στην Αυστραλία, οι οποίες έχουν αναλάβει την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Πληροφορίες από τα ΜΜΕ της Αυστραλίας κάνουν λόγο πως η αγοραπωλησία σκύλων ενδεχομένως να αποτέλεσε η αφορμή της διαφωνίας ανάμεσα στον δολοφονημένο Άντριου Γκαν και του φερόμενου ως δολοφόνου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γείτονες είχαν παρατηρήσει ένταση μεταξύ του Τζαντ, ο οποίος ήταν γνωστός σε πολλούς ντόπιους, και του Γκαν σχετικά με τον αγαπημένο του γερμανικό ποιμενικό, ο οποίος σπάνια απομακρυνόταν από το πλευρό του.

Αυστραλία: Γιατί τσακώθηκαν για τους σκύλους

Ο φερόμενος ως δράστης έχει δύο γερμανικούς ποιμενικούς και συχνά τον έβλεπαν στην περιοχή με τα σκυλιά του, συμπεριλαμβανομένης της βραδιάς που δολοφονήθηκαν ο Γκαν και η Αθηνά Γεωργοπούλου.

Σύμφωνα με την Herald Sun, Γκαν και Τζάντ ενδέχεται να είχαν εμπλακεί σε μια διαμάχη σχετικά με την πώληση και την ιδιοκτησία άλλων σκύλων.

Φίλοι του Γκαν δήλωσαν στην Herald Sun: «Αυτό με συγκλόνισε όταν έμαθα για (τους θανάτους), επειδή αυτός και ο σκύλος του πήγαιναν παντού μαζί και ο Dragon δεν άφηνε κανέναν να τον πλησιάσει».

A pregnant woman and her partner have been murdered in their Mount Waverley home, sparking a widespread hunt for their killer.



A 34-year-old man was arrested several hours later and is now being questioned by police over the gruesome deaths. @gillianlant #9News pic.twitter.com/m4rKOZsLiC — 9News Melbourne (@9NewsMelb) August 12, 2025

Αυστραλία: Η στιγμή της σύλληψης του δράστη

Στη δημοσιότητα δόθηκε το βίντεο με τη στιγμή της σύλληψης του 34χρονου άστεγου Ρος Τζαντ που κατηγορείται για τη δολοφονία της 39χρονης Ελληνοαυστραλής εγκύου, Αθηνάς Γεωργοπούλου, και τον αποκεφαλισμό του 50χρονου συντρόφου της, Άντριου Γκαν, το βράδυ της Δευτέρας στη Μελβούρνη.

Στα πλάνα φαίνονται οι αστυνομικοί να περνάνε χειροπέδες στον Τζαντ, ο οποίος φοράει μια ματωμένη μπλούζα, εικόνα που συνάδει με την περιγραφή όσων τον είδαν να πηγαίνει για... μπέργκερ λίγη ώρα μετά τη διπλή δολοφονία.