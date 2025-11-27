Αυστρία: Χιονοστιβάδα καταπλάκωσε σκιερ - Τρεις τραυματίες μέρι στιγμής

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης σε χιονοδρομικό κέντρο της Αυστρίας μετά απο χιονοστιβάδα που παρέσυρε πολλούς σκιερ το πρωί της Πέμπτης, (27/11).

Σύμφωνα με αυστριακά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό έλαβε χώρα στο πέρασμα Ντάουνσχαρτε, μια επικίνδυνη περιοχή έξω από τις προστατευόμενες χιονοδρομικές πίστες ενώ οι σωροί χιονιού έφτασαν επίσης σε ένα χαμηλότερο τμήμα της πίστας, αναγκάζοντάς την να κλείσει.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης οργάνωσαν μια μαζική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην οποία συμμετείχαν 250 άτομα, σκύλοι διάσωσης και ελικόπτερα. Εννέα άτομα διασώθηκαν ζωντανοί, σύμφωνα με το APA.

Tρεις τραυματίες σκιέρ μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο μετά τη διάσωσή τους ενώ δεν έχει γίνει γνωστό πόσο σοβαρά είναι τα τραύματά τους.

Παρά το μέγεθος της αποστολής και την άμεση κινητοποίηση, μέχρι το μεσημέρι δεν ήταν γνωστό εάν παρέμεναν περισσότεροι άνθρωποι θαμμένοι κάτω από το χιόνι.