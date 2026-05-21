Αυστρία: Πρώην πράκτορας καταδικάστηκε για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Αυστριακός πρώην πράκτορας των υπηρεσιών πληροφοριών καταδικάστηκε στην Αυστρία σε φυλάκιση τεσσάρων και πλέον ετών γιατί επί χρόνια είχε αναπτύξει σε βάρος χωρών της Δύσης κατασκοπευτική δράση υπέρ της Ρωσίας.

Ο Εγκίστο Οτ, 63 ετών, καταδικάστηκε ομόφωνα από τους ενόρκους σε τέσσερα χρόνια και έναν μήνα φυλάκιση, συγκεκριμένα για κατασκοπεία εις βάρος της Αυστρίας, κατάχρηση εξουσίας και διαφθορά. Κινδύνευε με φυλάκιση έως πέντε ετών. Άσκησε έφεση και η ποινή δεν είναι οριστική.

Είχε δηλώσει αθώος και δικαζόταν από το δικαστήριο της αυστριακής πρωτεύουσας από τις 22 Ιανουαρίου για δραστηριότητες που διεξήγαγε χωρίς να λάβει εντολή μεταξύ 2015 και 2022, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Το κατηγορητήριο βασιζόταν εν μέρει σε αποδείξεις που παρασχέθηκαν στην Αυστρία από δυτική χώρα, η οποία αποκάλυψε τον Εγκίστο Οτ κατά τη διάρκεια έρευνας. Ένας Βρετανός μάρτυρας κατέθεσε στη δίκη.

Οι ένορκοι πείστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης ότι είχε απευθύνει αιτήματα αμοιβαίας βοήθειας στην Ιταλία και τη Βρετανία για να αποσπάσει πληροφορίες προς όφελος της Ρωσίας και όχι προς όφελος της Αυστρίας.

Επιχειρούσε κυρίως με εντολή του Γιαν Μάρσαλεκ, Αυστριακού πρώην γενικού διευθυντή του γερμανικού ομίλου Wirecard, ο οποίος καταζητείται για οικονομική απάτη, φέρεται να έχει καταφύγει στη Ρωσία και θεωρείται ύποπτος ότι εργαζόταν για τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών (FSB).

Έδωσε τα κινητά τηλέφωνα των τριών πλέον υψηλόβαθμων αξιωματούχων του αυστριακού υπουργείου Εσωτερικών, κάτι που μεταξύ άλλων έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια Ουκρανών και Τσετσένων προσφύγων στην Αυστρία, εκθέτοντας παράλληλα χιλιάδες επαφές που είχαν καταγραφεί στα τηλέφωνα.

Φωλιά κατασκόπων

Ένας φορητός υπολογιστής "στον οποίο είναι αποθηκευμένο υλικό ηλεκτρονικής ασφάλειας που δεν είναι δημόσια γνωστό, το οποίο χρησιμοποιείτο από τα κράτη της ΕΕ για ασφαλή ηλεκτρονική επικοινωνία" παραδόθηκε επίσης στη FSB. Στη συνέχεια μεταπωλήθηκε στο Ιράν.

Ο Εγκίστο Οτ μετέφερε πληροφορίες για προσωπικότητες που "απειλούνταν με αντίποινα" στη Ρωσία, όπως ένας Ρώσος πρώην κατάσκοπος που είχε καταφύγει στο Μαυροβούνιο. Προσέφερε έμμεση βοήθεια σε έναν στενό συνεργάτη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, τον Αρκάντι Ρότενμπεργκ, ο οποίος υπόκειται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Η Μόσχα προσπαθούσε να μάθει γιατί η Λετονή σύντροφος του επιχειρηματία αντιμετώπιζε προβλήματα καθώς προσπαθούσε να περάσει τα ευρωπαϊκά σύνορα.

Συνέταξε μια κριτική ανάλυση του επιχειρησιακού τρόπου της δολοφονίας το 2019 ενός Γεωργιανού τσετσενικής καταγωγής στο Βερολίνο από έναν πράκτορα που είχε στείλει η Μόσχα.

Ένας άλλος Αυστριακός πράκτορας που τον βοήθησε σε ορισμένες κινήσεις του καταδικάστηκε σε φυλάκιση 15 μηνών με αναστολή για κατάχρηση εξουσίας.

Η υπόθεση αυτή παρουσιάζεται από τον αυστριακό Τύπο ως η σημαντικότερη υπόθεση κατασκοπείας στη χώρα εδώ και δεκαετίες.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Βιέννη συνεχίζει να περιγράφεται τακτικά ως εστία Ρώσων κατασκόπων και περίπου 220 υπάλληλοι συνεχίζουν να είναι διαπιστευμένοι στην πρεσβεία της Ρωσίας, μια από τις μεγαλύτερες ρωσικές διπλωματικές αποστολές στην Ευρώπη.

Στην Αυστρία η κατασκοπεία συνεχίζει να είναι νόμιμη εφόσον δεν διενεργείται σε βάρος αυστριακών συμφερόντων, κάτι που έχει επιδεινώσει τις σχέσεις μεταξύ της χώρας αυτής των 9,2 εκατομμυρίων κατοίκων και των συνεργαζόμενων υπηρεσιών πληροφοριών τα τελευταία χρόνια.

Για να κάνει τους επικριτές να σιωπήσουν, η κυβέρνηση συνασπισμού (συντηρητικών, σοσιαλδημοκρατών και φιλελεύθερων) εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει την καταστολή στην κατασκοπεία σε βάρος της ΕΕ ή διεθνών οργανισμών που έχουν την έδρα τους στη Βιέννη, όπως και να ποινοκοποιήσει τη στρατολόγηση πρακτόρων για ξένες υπηρεσίες πληροφοριών.

Σήμερα ο Εγκίστο Οτ κρίθηκε ένοχος επίσης για παραβίαση του υπηρεσιακού απορρήτου γιατί παρείχε πληροφορίες σε έναν εκλεγμένο του ακροδεξιού Κόμματος Ελευθερίας της Αυστρίας (FPÖ).