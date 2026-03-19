Αυστρία: Θρίλερ με την influencer στη βαλίτσα – Την έθαψε ζωντανή ο πρώην της;

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας της 32χρονης Stefanie Pieper. Τα ιατροδικαστικά ευρήματα «δείχνουν» μαρτυρικό θάνατο σε δάσος της Σλοβενίας, την ώρα που ο πρώην σύντροφός της βρίσκεται αντιμέτωπος με το φάντασμα των ισοβίων.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της 23ης Νοεμβρίου, όταν η λαμπερή influencer ομορφιάς και τραγουδίστρια από το Γκρατς της Αυστρίας, Stefanie Pieper, επέστρεψε στο σπίτι της μετά από ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι. Το τελευταίο της μήνυμα σε φίλη της ήταν μια προειδοποίηση: «Νομίζω ότι κάποιος είναι στο κελάρι». Από εκείνη τη στιγμή, το κινητό της σίγησε.

Μετά από μέρες ερευνών, ο 31χρονος πρώην σύντροφός της, Πάτρικ, συνελήφθη στη Σλοβενία κοντά στο φλεγόμενο αυτοκίνητό του. Υπό την πίεση των αρχών, ομολόγησε το αδιανόητο: Στραγγάλισε τη Stefanie μετά από καυγά, έβαλε το σώμα της σε μια βαλίτσα και τη μετέφερε σε απομονωμένο δάσος της Σλοβενίας για να τη θάψει.

Ανατροπή που «παγώνει» το αίμα: Ήταν ακόμα ζωντανή;

Ενώ αρχικά η αστυνομία πίστευε πως ο θάνατος επήλθε ακαριαία στο διαμέρισμα, τα νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική έρευνα σοκάρουν. Εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η 32χρονη να μην είχε αφήσει την τελευταία της πνοή όταν τοποθετήθηκε στη βαλίτσα. Αν επιβεβαιωθεί ότι η άτυχη γυναίκα ξεψύχησε από ασφυξία ενώ ήταν θαμμένη, η κατηγορία για τον Πάτρικ μετατρέπεται σε ένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα των τελευταίων ετών.

Στα ίχνη του «τέρατος της Αυστρίας»

Η υπόθεση παίρνει ακόμη πιο σκοτεινή τροπή, καθώς τον κατηγορούμενο ανέλαβε η Άστριντ Βάγκνερ – η δικηγόρος που είχε υπερασπιστεί τον διαβόητο Γιόζεφ Φρίτζλ. Η κοινή γνώμη σε Αυστρία και Σλοβενία παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, καθώς ο 31χρονος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Οι χιλιάδες followers της Stefanie κατακλύζουν τα προφίλ της με μηνύματα αγάπης, την ώρα που οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν τα τελευταία κομμάτια του παζλ μιας γυναικοκτονίας που ξεπέρασε κάθε όριο αγριότητας.