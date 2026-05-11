«Αυτά δεν επιτρέπονται καν»: Μοντέλα του OnlyFans ξεσπούν για τις σκηνές της Σίντνεϊ Σουίνι στο Euphoria

Σάλο έχουν προκαλέσει σχεδόν όλες οι σκηνές της Σίντνεϊ Σουίνι στην τρίτη σεζόν της σειράς Euphoria, από την στιγμή που έγινε μοντέλο του OnlyFans.

Πραγματικές δημιουργοί της πλατφόρμας εκφράζουν την οργή τους για τις σκηνές της ηθοποιούς που υποδύεται την Κάσι, τονίζοντας πως ο ρόλος της ενισχύει τα στερεότυπα για τις εργάτριες του σεξ.

Η πορεία της Κάσι στο OnlyFans ξεκινά με περιεχόμενο όπου ποζάρει σαν σκύλος, φορώντας αυτιά σκύλου, κολάρο, λουρί, χειροπέδες καρπών και ουρά, ούσα σκυμμένη και γλείφοντας νερό από ένα μπολ στο πάτωμα. Στη συνέχεια ντύνεται σαν μωρό, ξαπλωμένη στον καναπέ με ένα διάφανο ροζ μπλουζάκι, τα μαλλιά της σε κοτσιδάκια και μια πιπίλα στο στόμα.

«Υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι γελοία και καρτουνίστικα», λέει στο Variety η Sydney Leathers, δημιουργός στο OnlyFans από το 2017.

«Τόσα πολλά από αυτά που την δείχνουν να κάνει δεν επιτρέπονται καν στο OnlyFans, και μόνο αυτό είναι εξοργιστικό: για παράδειγμα, το age-play όπου ντύνεται σαν μωρό με πάνα. Οι εταιρείες επεξεργασίας πιστωτικών καρτών έχουν πολύ αυστηρούς κανόνες που πρέπει να ακολουθείς, και οι κανόνες γίνονται ολοένα και πιο αυστηροί», πρόσθεσε.

Η Maitland Ward, κορυφαία creator του OnlyFans και ηθοποιός ερωτικών ταινιών που κερδίζει εξαψήφια ποσά τον μήνα από την πλατφόρμα - και η οποία πριν στραφεί σε αυτό το επάγγελμα είχε πρωταγωνιστήσει στο Boy Meets World και στην κωμωδία White Chicks - βρήκε τη στολή μωρού ιδιαίτερα επιζήμια για την ήδη διαστρεβλωμένη αντίληψη γύρω του κόσμου για τα μοντέλα του OnlyFans.

«Στο κλίμα που ζούμε, το ότι την έντυσαν σαν μωρό για να δημιουργήσει πορνογραφικό περιεχόμενο στο OnlyFans ήταν πέρα από ανησυχητικό και απλώς διαιωνίζει τα στερεότυπα ότι οι sex workers δεν έχουν ηθική πυξίδα και ότι θα κάνουν τα πάντα για χρήματα», εξηγεί η Ward.

«Και υπάρχει πάντα αυτό το ψευδές στίγμα ότι το sex work είναι συνώνυμο με το sex trafficking και την κακοποίηση. Και απλώς είπαν ας το κάνουμε αστείο. Τόσο αστείο. Εγώ δεν γελάω», πρόσθεσε.