Αυτά είναι τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο: Η θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται και φέτος ανάμεσα στις δέκα χώρες με τα ισχυρότερα διαβατήρια παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Henley Passport Index. Η κατάταξη βασίζεται στον αριθμό των προορισμών στους οποίους οι κάτοχοι μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς βίζα, με τα στοιχεία να προέρχονται από τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών.
Σύμφωνα με το insider.gr, η Ευρώπη εξακολουθεί να κυριαρχεί στη λίστα, καταλαμβάνοντας έξι από τις δέκα πρώτες θέσεις. Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχώρησαν στη 12η θέση, μαζί με τη Μαλαισία, εξαιτίας πολιτικής και οικονομικής αστάθειας, προσφέροντας πλέον πρόσβαση χωρίς βίζα σε 180 χώρες.
Η Κίνα βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα, στην 64η θέση, με μόλις 82 προορισμούς.
Η Ελλάδα κατατάσσεται 6η, μαζί με Ουγγαρία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία και Σουηδία, με πρόσβαση χωρίς βίζα σε 186 χώρες. Στην κορυφή παραμένει η Σιγκαπούρη (193 προορισμοί), ακολουθεί η Νότια Κορέα (190) και στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ιαπωνία (189).
Τα πιο ισχυρά διαβατήρια και η θέση της Ελλάδας
1) Σιγκαπούρη 193
2) Νότια Κορέα 190
3) Ιαπωνία 189
4) Γερμανία 188
Ιταλία 188
Λουξεμβούργο 188
Ισπανία 188
Ελβετία 188
5) Αυστρία 187
Βέλγιο 187
Δανία 187
Φινλανδία 187
Γαλλία 187
Ιρλανδία 187
Ολλανδία 187
6) Ελλάδα 186
Ουγγαρία 186
Νέα Ζηλανδία 186
Νορβηγία 186
Πορτογαλία 186
Σουηδία 186
7) Αυστραλία – 185
Τσεχία – 185
Μάλτα – 185
Πολωνία – 185
8) Κροατία – 184
Εσθονία – 184
Σλοβακία – 184
Σλοβενία – 184
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – 184
9) Καναδάς – 183
10) Λετονία και Λιχτενστάιν – 182
11) Ισλανδία και Λιθουανία 181
12) ΗΠΑ και Μαλαισία – 180
