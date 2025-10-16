Μενού

Αυτά είναι τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο: Η θέση της Ελλάδας

Το πιο ισχυρό διαβατήριο στον κόσμο έχει ισχύ σε 193 προορισμούς.

Reader symbol
Newsroom
Διαβατήριο
Διαβατήριο | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται και φέτος ανάμεσα στις δέκα χώρες με τα ισχυρότερα διαβατήρια παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Henley Passport Index. Η κατάταξη βασίζεται στον αριθμό των προορισμών στους οποίους οι κάτοχοι μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς βίζα, με τα στοιχεία να προέρχονται από τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών.

Σύμφωνα με το insider.gr, η Ευρώπη εξακολουθεί να κυριαρχεί στη λίστα, καταλαμβάνοντας έξι από τις δέκα πρώτες θέσεις. Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχώρησαν στη 12η θέση, μαζί με τη Μαλαισία, εξαιτίας πολιτικής και οικονομικής αστάθειας, προσφέροντας πλέον πρόσβαση χωρίς βίζα σε 180 χώρες.

Η Κίνα βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα, στην 64η θέση, με μόλις 82 προορισμούς.

Η Ελλάδα κατατάσσεται 6η, μαζί με Ουγγαρία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία και Σουηδία, με πρόσβαση χωρίς βίζα σε 186 χώρες. Στην κορυφή παραμένει η Σιγκαπούρη (193 προορισμοί), ακολουθεί η Νότια Κορέα (190) και στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ιαπωνία (189).

Τα πιο ισχυρά διαβατήρια και η θέση της Ελλάδας

1) Σιγκαπούρη 193

2) Νότια Κορέα 190

3) Ιαπωνία 189

4) Γερμανία 188

Ιταλία 188
Λουξεμβούργο 188
Ισπανία 188
Ελβετία 188

5) Αυστρία 187

Βέλγιο 187
Δανία 187
Φινλανδία 187
Γαλλία 187
Ιρλανδία 187
Ολλανδία 187

6) Ελλάδα 186

Ουγγαρία 186
Νέα Ζηλανδία 186
Νορβηγία 186
Πορτογαλία 186
Σουηδία 186

7) Αυστραλία – 185

Τσεχία – 185
Μάλτα – 185
Πολωνία – 185

8) Κροατία – 184

Εσθονία – 184
Σλοβακία – 184
Σλοβενία – 184
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – 184

9) Καναδάς – 183

10) Λετονία και Λιχτενστάιν – 182

11) Ισλανδία και Λιθουανία 181

12) ΗΠΑ και Μαλαισία – 180
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ