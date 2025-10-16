Αυτά είναι τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο: Η θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται και φέτος ανάμεσα στις δέκα χώρες με τα ισχυρότερα διαβατήρια παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Henley Passport Index. Η κατάταξη βασίζεται στον αριθμό των προορισμών στους οποίους οι κάτοχοι μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς βίζα, με τα στοιχεία να προέρχονται από τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών.

Σύμφωνα με το insider.gr, η Ευρώπη εξακολουθεί να κυριαρχεί στη λίστα, καταλαμβάνοντας έξι από τις δέκα πρώτες θέσεις. Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχώρησαν στη 12η θέση, μαζί με τη Μαλαισία, εξαιτίας πολιτικής και οικονομικής αστάθειας, προσφέροντας πλέον πρόσβαση χωρίς βίζα σε 180 χώρες.

Η Κίνα βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα, στην 64η θέση, με μόλις 82 προορισμούς.

Η Ελλάδα κατατάσσεται 6η, μαζί με Ουγγαρία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία και Σουηδία, με πρόσβαση χωρίς βίζα σε 186 χώρες. Στην κορυφή παραμένει η Σιγκαπούρη (193 προορισμοί), ακολουθεί η Νότια Κορέα (190) και στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ιαπωνία (189).

Τα πιο ισχυρά διαβατήρια και η θέση της Ελλάδας

1) Σιγκαπούρη 193

2) Νότια Κορέα 190

3) Ιαπωνία 189

4) Γερμανία 188

Ιταλία 188

Λουξεμβούργο 188

Ισπανία 188

Ελβετία 188

5) Αυστρία 187

Βέλγιο 187

Δανία 187

Φινλανδία 187

Γαλλία 187

Ιρλανδία 187

Ολλανδία 187

6) Ελλάδα 186

Ουγγαρία 186

Νέα Ζηλανδία 186

Νορβηγία 186

Πορτογαλία 186

Σουηδία 186

7) Αυστραλία – 185

Τσεχία – 185

Μάλτα – 185

Πολωνία – 185

8) Κροατία – 184

Εσθονία – 184

Σλοβακία – 184

Σλοβενία – 184

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – 184

9) Καναδάς – 183

10) Λετονία και Λιχτενστάιν – 182

11) Ισλανδία και Λιθουανία 181

12) ΗΠΑ και Μαλαισία – 180

