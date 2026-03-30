Αυτές είναι οι πέντε χώρες που «υπονομεύουν σκόπιμα το κράτος δικαίου»: Τι αναφέρει ευρωπαϊκή έκθεση για την Ελλάδα

Ένα «αποκαλυπτικό top5» δημοσίευσε ο Guardian, με τις πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες φέρεται να διαβρώνουν «συνεχώς και σκόπιμα» το κράτος δικαίου.
Βασιζόμενη σε στοιχεία από περισσότερες από 40 ΜΚΟ σε 22 χώρες, η Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών για την Ευρώπη (Ελευθερίες) χαρακτήρισε «αποδομητές του κράτους δικαίου» πέντε χώρες:
- Βουλγαρία
- Κροατία
- Ουγγαρία
- Ιταλία
- Σλοβακία
Η έκθεση της ομάδας για το 2026, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, ανέφερε ότι το κράτος δικαίου είχε υποχωρήσει σε όλους τους τομείς - δικαιοσύνη, καταπολέμηση της διαφθοράς, ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και έλεγχοι και ισορροπίες της κοινωνίας των πολιτών - στη Σλοβακία υπό την λαϊκιστική, αυταρχική, φιλορωσική κυβέρνηση του Ρόμπερτ Φίτσο.
Από τις παραπάνω χώρες ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον Βίκτορ Ορμπάν. Η έκθεση αναφέρει αυτολεξεί ότι «επιδιώκει ολοένα και πιο οπισθοδρομικούς νόμους και πολιτικές χωρίς σημάδια αλλαγής».
Η Ελλάδα στη λίστα των χωρών με «στασιμότητα»
Η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Ρουμανία και η Ισπανία χαρακτηρίστηκαν όλες ως «στασιμότητες», που ορίζονται ως χώρες όπου οι συνθήκες κράτους δικαίου ούτε βελτιώνονται ούτε επιδεινώνονται, ανέφερε η έκθεση των 800 σελίδων.
Αλλού, το Liberties χαρακτήρισε το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Σουηδία, όλες χώρες με ισχυρές δημοκρατικές παραδόσεις, ως «ολισθαίνουσες»: περιοχές όπου το κράτος δικαίου μειώνεται σε ορισμένες περιοχές, χωρίς η διάβρωση να αποτελεί μέρος μιας συνολικής πολιτικής στρατηγικής.
