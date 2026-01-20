Μενού

Αυτές είναι οι πιο ασφαλείς αεροπορικές εταιρείες για το 2026

Το AirlineRatings αξιολόγησε 320 αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως και παρουσίασε μια λίστα με τις πιο ασφαλείς για το 2026.

αεροπλάνο
Αεροπλάνο | Shutetrstock
Ο ιστότοπος αξιολόγησης αεροπορικών εταιρειών AirlineRatings.com δημοσίευσε πρόσφατα την ετήσια κατάταξή του με τις ασφαλέστερες αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο. Ο συγκεκριμένος ιστότοπος αξιολογεί τα αρχεία πτήσεων από 320 αεροπορικές εταιρείες και εξετάζει, μεταξύ άλλων, τον συνολικό αριθμό πτήσεων, τα σοβαρά περιστατικά ασφάλειας, την ηλικία του στόλου, την εκπαίδευση των πιλότων και τους διεθνείς ελέγχους ασφάλειας.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

