Αυτές είναι οι πιο επικίνδυνες χώρες στην Ευρώπη για οδήγηση: Η περήφανη θέση της Ελλάδας

Στο top5 των πιο επικίνδυνων χωρών για οδήγηση βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα που αφορά την Ευρώπη και τα τροχαία δυστυχήματα το 2024.

Την πρώτη θέση, κατακτά η Σερβία, με 78 θανάτους από τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους το 2024. Ακολουθούν η Ρουμανία και η Βουλγαρία με 77 και 74 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, αντίστοιχα. Μετά ακολουθεί η Κροατία, με 64 θανάτους.

Την πεντάδα έρχεται να συμπληρώσει και η Ελλάδα, που έχει 62 θανάτους θανάτους από τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κροατία έχει δείξει μεγάλη βελτίωση σε αυτό τον τομέα, σε αντίθεση με την Ελλάδα που έχει ανέβει στην κατάταξη με 64 θανάτους ανά εκατομμύριο σε σύγκριση με τους 60 θανάτους που είχε καταγράψει το 2023.

Επίσης επικίνδυνες χώρες για οδήγηση, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι η Πορτογαλία (60 θάνατοι ανά εκατομμύριο), η Ιταλία (51 θάνατοι ανά εκατομμύριο) και η Ισπανία (36 θάνατοι ανά εκατομμύριο).

Αυτή είναι η ασφαλέστερη χώρα στην Ευρώπη για οδήγηση

Σε αντίθεση με τα παραπάνω αρνητικά ρεκόρ, η Νορβηγία βρίσκεται κάτω κάτω στη λίστα επικινδινότητας κατακτώντας τον τίτλο της ασφαλέστερης χώρας για οδήγηση στην Ευρώπη, με μόλις 16 θανάτους ανά εκατομμύρια κατοίκους.

Ακολουθεί η Σουηδία, με 20 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, ενώ η Μάλτα συμπληρώνει την πρώτη τριάδα με τις ασφαλέστερες χώρες με 21 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους.

Η μελέτη αποκαλύπτει ότι οι χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης εξακολουθούν να έχουν υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, ενώ οι σκανδιναβικές χώρες είναι αυτές που θεωρούνται πρότυπα οδικής συμπεριφοράς.

