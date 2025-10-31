Αυτή είναι η ασφαλέστερη πόλη για ταξίδια το 2026

Εάν ο παράγοντας της ασφάλειας είναι σημαντικός στον προγραμματισμό των διακοπών σας, τότε αξίζει να δείτε την παρακάτω λίστα με τις ασφαλέστερες πόλεις του κόσμου για ταξίδια το 2026 που δημοσίευσε η εταιρεία ταξιδιωτικής ασφάλισης Berkshire Hathaway Travel Protection.

Για τη δημιουργία της κατάταξης, η εταιρεία ρώτησε περισσότερους από 1.500 ταξιδιώτες και συνδύασε τα αποτελέσματα της έρευνας με δείκτες ασφάλειας από το Numbeo και τον The Economist, καθώς και αξιολογήσεις πόλεων από το GeoSure Global.

Στην κορυφή της λίστας βρέθηκε - για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά - μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που συνδυάζει ηρεμία, αίσθηση ασφάλειας και φυσική ομορφιά.

