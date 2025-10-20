Αυτή είναι η καλύτερη χριστουγεννιάτικη αγορά της Ευρώπης για να επισκεφθείτε φέτος

Ιστορικές πλατείες που μετατρέπονται σε παραμυθένια σκηνικά, εκκλησίες και κάστρα που σε ταξιδεύουν στο χρόνο, παραδοσιακές λιχουδιές και ζεστό κρασί. Τι άλλο να ζητήσει κανείς για μια γιορτινή απόδραση στην Ευρώπη;
Για να μας βοηθήσει να αποφασίσουμε πού θα πάμε φέτος τα Χριστούγεννα, το Time Out μόλις δημοσίευσε μια λίστα με τις καλύτερες ευρωπαϊκές χριστουγεννιάτικες αγορές για το 2025.
Η κορυφαία βρίσκεται –πού αλλού;– στη Γερμανία και είναι μία από τις πιο παλιές της Ευρώπης.
