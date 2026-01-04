Κοινή δήλωση κρατών μελών ΕΕ: «Μόνη λύση ο σεβασμός της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας»

Η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας εξέδωσε δήλωση σχετικά με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στη δήλωση εκφράζεται η επίσημη θέση της ΕΕ, με έμφαση στην ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου, της κυριαρχίας της χώρας και της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας, καθώς και στην προώθηση μιας ειρηνικής και δημοκρατικής λύσης στην κρίση.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωσηαναφέρει: «Η παρούσα δήλωση υποστηρίζεται από 26 κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες να επιδείξουν ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση, προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση και να διασφαλιστεί μια ειρηνική λύση της κρίσης.

Η ΕΕ υπενθυμίζει ότι, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, οι αρχές του διεθνούς δικαίου και ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να γίνονται σεβαστά. Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για την τήρηση αυτών των αρχών, ως θεμέλιο της διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφάλειας.

Η ΕΕ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο Νικολάς Μαδούρο στερείται της νομιμοποίησης ενός δημοκρατικά εκλεγμένου προέδρου και έχει υποστηρίξει μια ειρηνική, υπό την ηγεσία των Βενεζουελάνων, μετάβαση στη δημοκρατία στη χώρα, με σεβασμό στην κυριαρχία της. Το δικαίωμα του λαού της Βενεζουέλας να καθορίσει το μέλλον του πρέπει να γίνει σεβαστό.

Η ΕΕ συμμερίζεται την προτεραιότητα της καταπολέμησης του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών, τα οποία συνιστούν σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Ταυτόχρονα, η ΕΕ τονίζει ότι οι προκλήσεις αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω διαρκούς συνεργασίας, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των αρχών της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας.

Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και με περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους, προκειμένου να υποστηρίξουμε και να διευκολύνουμε τον διάλογο με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με στόχο μια διαπραγματευμένη, δημοκρατική, χωρίς αποκλεισμούς και ειρηνική λύση της κρίσης, υπό την ηγεσία των Βενεζουελάνων.

Ο σεβασμός της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας παραμένει ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί η δημοκρατία στη χώρα και να επιλυθεί η τρέχουσα κρίση.

Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, είναι ουσιώδες όλοι οι παράγοντες να σέβονται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι που βρίσκονται σήμερα υπό κράτηση στη Βενεζουέλα πρέπει να απελευθερωθούν άνευ όρων.

Οι προξενικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ εργάζονται σε στενό συντονισμό προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων όσων κρατούνται παράνομα στη Βενεζουέλα».

