Αυτή είναι η πιο μεγάλη πόλη του κόσμου σε πληθυσμό: Έριξε το Τόκιο στην τρίτη θέση

Πόλεις που δεν κοιμούνται ποτέ, δρόμοι γεμάτοι φώτα και άνθρωποι που κινούνται σαν ποτάμι. Ο πλανήτης αλλάζει και μαζί του αλλάζει και ο χάρτης των μεγαλουπόλεων: η Τζακάρτα μόλις στέφθηκε η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου, αφήνοντας πίσω το Τόκιο που για δεκαετίες κρατούσε τον τίτλο.

Και δεν είναι η μόνη έκπληξη - η Ντάκα ανεβαίνει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ νέες πόλεις μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι.

Οι νέες «πρωτεύουσες» του κόσμου

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, η Τζακάρτα της Ινδονησίας είναι πλέον η μεγαλύτερη πόλη στον πλανήτη, με 41,9 εκατομμύρια κατοίκους. Ακολουθεί η Ντάκα στο Μπαγκλαντές με 36,6 εκατομμύρια, ενώ το Τόκιο – που για χρόνια κρατούσε τα σκήπτρα – έχει πέσει στην τρίτη θέση με 33,4 εκατομμύρια.

Η Ασία κυριαρχεί απόλυτα στον χάρτη των μεγαλουπόλεων: 19 από τις 33 βρίσκονται εκεί, με 9 στις 10 κορυφαίες. Εκτός από Τζακάρτα, Ντάκα και Τόκιο, στη λίστα βρίσκονται το Νέο Δελχί, η Σαγκάη, η Γκουανγκζού, η Μανίλα, η Καλκούτα και η Σεούλ.

Η μόνη «εκτός Ασίας» πόλη που μπαίνει στην πρώτη δεκάδα είναι το Κάιρο με 32 εκατομμύρια. Στην Αμερική ξεχωρίζει το Σάο Πάολο με 18,9 εκατομμύρια, ενώ στην Αφρική το Λάγος της Νιγηρίας αναπτύσσεται με τρελούς ρυθμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1975 υπήρχαν μόλις 8 μεγαλουπόλεις στον κόσμο. Σήμερα, ο αριθμός έχει εκτοξευθεί στις 33 – μια εικόνα που δείχνει πόσο γρήγορα αλλάζει το αστικό τοπίο.

Προκλήσεις και το μέλλον των πόλεων

Η εκρηκτική ανάπτυξη της Ντάκα οφείλεται κυρίως στη μαζική μετακίνηση ανθρώπων από αγροτικές περιοχές, που αναζητούν δουλειά και καλύτερες συνθήκες ζωής.

Παράλληλα, η κλιματική αλλαγή με τις πλημμύρες και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ωθεί πολλούς να εγκαταλείπουν τις μικρότερες πόλεις τους.

Η Τζακάρτα αντιμετωπίζει παρόμοιο πρόβλημα: εκτιμάται ότι μέχρι το 2050 ένα τέταρτο της πόλης μπορεί να έχει βυθιστεί κάτω από το νερό. Γι’ αυτό η κυβέρνηση της Ινδονησίας χτίζει μια νέα πρωτεύουσα στη Νουσαντάρα, στο νησί Βόρνεο.

Παρ’ όλα αυτά, ο ΟΗΕ προβλέπει ότι ο πληθυσμός της Τζακάρτα θα αυξηθεί κατά 10 εκατομμύρια μέχρι το 2050, με τις ανισότητες και το υψηλό κόστος ζωής να προκαλούν ήδη κοινωνικές εντάσεις.

Στην Τεχεράνη, από την άλλη, το μεγάλο ζήτημα είναι το νερό: με πληθυσμό 9 εκατομμυρίων, η πόλη βρίσκεται κοντά στο να ξεμείνει από αποθέματα. Η νέα αξιολόγηση του ΟΗΕ προσπαθεί να δώσει πιο ακριβή εικόνα για το τι σημαίνει «πόλη», ορίζοντάς την ως ένα συνεχόμενο συγκρότημα περιοχών με πυκνότητα τουλάχιστον 1.500 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και συνολικό πληθυσμό πάνω από 50.000.