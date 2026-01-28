Αυτή είναι η πρώτη γυναίκα αρχιεπίσκοπος της Αγγλικανικής Εκκλησίας: Το προφίλ της Σάρα Μαλάλι

Η Σάρα Μάλάλι (Sarah Mullally) έγινε και επίσημα σήμερα (28/1) ως η πρώτη γυναίκα που ηγείται της Εκκλησίας της Αγγλίας ως Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, σε μια παραδοσιακή τελετή στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο.

Η Μάλάλι, η οποία θα υπηρετεί επίσης ως πνευματική επικεφαλής 85 εκατομμυρίων χριστιανών σε 165 χώρες της παγκόσμιας Αγγλικανικής Κοινωνίας, έδωσε όρκο πίστης ως η 106η Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι ενώπιον ανώτερων επισκόπων που ενεργούσαν ως Βασιλικοί Επίτροποι υπό την εξουσία του βασιλιά Καρόλου.

«Ζούμε σε εποχές διχασμού και αβεβαιότητας για τον κατακερματισμένο κόσμο μας. Προσεύχομαι να προσφέρουμε χώρο ώστε να ανακαλύπτουμε όσα μας ενώνουν – και δεσμεύομαι σε αυτή τη διακονία της φιλοξενίας», ανέφερε η 63χρονη Μάλάλι σε γραπτή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο της.

Με την Εκκλησία να αντιμετωπίζει ερωτήματα σχετικά με παλαιότερες αποτυχίες στην προστασία ευάλωτων ατόμων, υποσχέθηκε επίσης να ηγηθεί ενός θεσμού που «πάντα ακούει τις φωνές όσων έχουν αγνοηθεί ή παραμεληθεί, ανάμεσά τους θύματα και επιζώντες εκκλησιαστικής κακοποίησης που συχνά έχουν απογοητευθεί».

Η τελετή περιλάμβανε ύμνους και αναγνώσματα που αντανακλούσαν την ποικιλομορφία της παγκόσμιας Αγγλικανικής Κοινωνίας, με μουσική που κυμαινόταν από έναν ύμνο του Άγγλου συνθέτη Έντουαρντ Έλγκαρ έως έναν νοτιοαφρικανικό ύμνο στα ξόσα, καθώς και ένα δίγλωσσο ανάγνωσμα στα αγγλικά και τα πορτογαλικά.

Η Μάλάλι, πρώην Αρχινοσηλεύτρια της Αγγλίας, ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο ως διάδοχος του Τζάστιν Γουέλμπι στην ανώτατη επισκοπική θέση της Εκκλησίας. Ο διορισμός της προκάλεσε άμεση κριτική από ορισμένους συντηρητικούς στον παγκόσμιο αγγλικανικό χώρο, οι οποίοι αντιτίθενται στη χειροτονία γυναικών και παραμένουν διχασμένοι σχετικά με τις σχέσεις LGBTQ+.

Ποια είναι η νέα επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας

Η προοδευτική, τουλάχιστον για τα δεδομένα της Εκκλησίας, Ντέιμ Σάρα Μαλάλι είναι η πρώην επικεφαλής νοσηλευτικής της κυβέρνησης για την Αγγλία, η νεότερη κάτοχος του ρόλου, έχοντας ειδικευτεί ως νοσηλεύτρια για την αντιμετώπιση ασθενειών, όπως ο καρκίνος. Γεγονός που μαρτυρά και την ικανότητα της σε ηγετικές θέσεις.

Γεννήθηκε στις 26 Μαρτίου 1962. Φοίτησε στο Winston Churchill Comprehensive School και έπειτα στο Woking Sixth Form College. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της αποφάσισε να γίνει νοσηλεύτρια αντί για γιατρός, επειδή ήθελε να εφαρμόσει μια ολιστική προσέγγιση στη φροντίδα των ασθενών.

Εκπαιδεύτηκε για τη διακονία στο Ινστιτούτο Θεολογικής Εκπαίδευσης Νοτιοανατολικής Περιοχής, έχοντας σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο South Bank του Λονδίνου και στο Κολλέγιο Heythrop του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.Α

Ενώ γράφει ιστορία ως η πρώτη γυναίκα σε αυτόν τον ρόλο, θα θεωρηθεί από πολλούς ως μία «ασφαλής επιλογή» δεδομένης της εμπειρίας της. Χειροτονήθηκε το 2001 και άφησε την κυβερνητική της θέση ως επικεφαλής νοσηλευτικής στο Υπουργείο Υγείας το 2004, αναλαμβάνοντας διακονία πλήρους απασχόλησης στον δήμο Σάτον του Λονδίνου.