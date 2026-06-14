Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη πτήση του κόσμου: Οι επιβάτες θα βλέπουν δύο ανατολές - Πότε ξεκινά

Μέχρι στιγμής ξέραμε ότι η μεγαλύτερη σε διάρκεια πτήση είναι από την Σιγκαπούρη στην Νέα Υόρκη, που υπολογίζεται γύρω στις 18,5 ώρες, ωστόσο ένα νέο δρομολόγιο που αναμένεται να προστεθεί τα επόμενα χρόνια, πρόκειται να κλέψει αυτόν τον τίτλο καθώς θα διαρκεί 20 ώρες και θα προσγειώνεται στο Λονδίνο.

Η πτήση που σχεδιάζει η αεροπορική εταιρεία Qantas θα δώσει στους επιβάτες την δυνατότητα να αποφεύγουν τις μεγάλες στάσεις από το Σίδνεϊ στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με σχέδια που είχαν αποκαλύψει πριν από σχεδόν οκτώ χρόνια.

Καθώς η πτήση προς την πρωτεύουσα της Αγγλίας θα διαρκεί πάνω από 20 ώρες, όταν ξεκινήσει θα γίνει η μεγαλύτερη σε διάρκεια απευθείας πτήση επιβατών στον κόσμο.

Το πρώτο δρομολόγιο αναμένεται να πραγματοποιηθεί προς το τέλος του 2027, και όχι όπως είχε προγραμματιστεί, το 2025, καθυστέρηση που οφείλεται σε τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με την πανδημία.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν η πρώτη πτήση θα προσγειωθεί στο Λονδίνο ή στη Νέα Υόρκη.

Το πρώτο Airbus A350-1000ULR που προοριζόταν για τη νέα αυτή διαδρομή του Project Sunrise της Qantas μόλις ολοκλήρωσε την εναρκτήρια δοκιμαστική του πτήση.

Μετά την επιτυχία αυτής της δοκιμής, πρόκειται να ξεκινήσει μια περίοδος χρονοδιαγράμματος δύο μηνών, με την αεροπορική εταιρεία Qantas να αναμένεται να ανακοινώσει την πρώτη διαδρομή και το χρονοδιάγραμμα του Project Sunrise στο τέλος αυτού του μήνα.

Η Qantas ονόμασε τη συγκεκριμένη πτήση Project Sunrise, καθώς οι επιβάτες σε μία μόνο πτήση θα δουν δύο ανατολές.

Το Project Sunrise θα οδηγήσει επίσης στην έναρξη μιας απευθείας πτήσης 18 ωρών από το Σίδνεϊ προς τη Νέα Υόρκη. Δεν είναι ακόμη σαφές ποιο ταξίδι θα ξεκινήσει πρώτο.

Η μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο εκτελείται αυτήν τη στιγμή από την Singapore Airlines και είναι η απευθείας πτήση τους από τη Σιγκαπούρη στη Νέα Υόρκη. Καλύπτει περίπου 15.300 χιλιόμετρα σε περίπου 18,5 ώρες.

Η διαδρομή από το Σίδνεϊ προς το Λονδίνο θα την ξεπεράσει, καλύπτοντας 17.015 χιλιόμετρα σε περίπου 20 ώρες.