Αν ζεις στην Αττική, το καλύτερο μπαρ ολόκληρης της Ευρώπης, είναι λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι σου... Σύμφωνα με τη διεθνή λίστα του Europe’s 50 Best Bars 2026, την πρωτιά παίρνει το «Line» στα Πετράλωνα, ενώ και ακόμη πέντε φιγουράρουν στην κατάταξη.

«Μακριά από την κεντρική συγκέντρωση μπαρ στο κέντρο της Αθήνας, το Line βρίσκεται σε μια ήσυχη κατοικημένη γειτονιά, μέσα σε μια πρώην αποθήκη έργων τέχνης. Όταν οι ιδρυτές του The Clumsies ανέλαβαν τον χώρο το 2022, μετέτρεψαν τον ενιαίο χώρο σε ένα νεοβιομηχανικό περιβάλλον που φιλοξενεί ένα από τα πιο καινοτόμα προγράμματα μπαρ της Ευρώπης.

Η βιωσιμότητα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της λειτουργίας του Line, με τα συστατικά και τα υποπροϊόντα που συχνά απορρίπτονται να ανακυκλώνονται, να αναβαθμίζονται και να επαναχρησιμοποιούνται σε όλες τις δραστηριότητές του – είτε πρόκειται για το «Delusional Margarita», είτε για τα χαρακτηριστικά «Why-Ins» του, που παρασκευάζονται με κάθε είδους φρούτο εκτός από σταφύλια.

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Ως πραγματικός πρωτοπόρος στον κόσμο των μπαρ, το Line ανακηρύχθηκε «Το Καλύτερο Μπαρ στην Ελλάδα 2026» και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο του Καλύτερου Μπαρ στην Ευρώπη», αναφέρει η περιγραφή στη λίστα.

Τα πέντε ακόμη μπαρ που φιγουράρουν στη λίστα

Η ελληνική συμμετοχή φιγουράρει και στη δεύτερη θέση, καθώς το «The Bar in Front of the Bar», είναι το δεύτερο καλύτερο.

Ωστόσο, εκτός 10αδας αλλά μέσα στη λίστα ακολουθούν και άλλα μπαρ της Ελλάδας. Στο νούμερο 13 είναι το Barro Negro στην Αθήνα, στο Νούμερο 15 το Baba au Rum στην Αθήνα, στο νούμερο 30 το The Clumsies στην Αθήνα, στο νούμερο 33 το Gorilla στη Θεσσαλονίκη.

Η «χρυσή πεντάδα» του Europe’s 50 Best Bars

Τα top 5 καλύτερα μπας της λίστας κατά το Europe’s 50 Best Bars είναι τα εξής:

Line - Αθήνα

The Bar in Front of the Bar - Αθήνα

Sips - Βαρκελώνη

Himkok - Όσλο

Bar Nouveau - Παρίσι