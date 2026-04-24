Αυτό είναι το φάρμακο που υπάρχει σε κάθε σπίτι και μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου

Η ασπιρίνη, ένα φάρμακο με ιστορία άνω των 4.000 ετών και ευρέως γνωστό ως παυσίπονο, φαίνεται πως αποκτά έναν νέο, καθοριστικό ρόλο στην ιατρική: την πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλωσης ορισμένων μορφών καρκίνου. Νεότερες μελέτες ενισχύουν τα στοιχεία ότι η καθημερινή λήψη της μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης και μετάστασης όγκων, οδηγώντας ήδη σε αλλαγές σε εθνικές υγειονομικές πολιτικές.

Από αρχαίο γιατρικό σε σύγχρονο «όπλο» κατά του καρκίνου

Η δραστική ουσία της ασπιρίνης έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα, με εκχυλίσματα από φλοιό ιτιάς να χρησιμοποιούνται ήδη από Μεσοποτάμιους, Αιγύπτιους και Έλληνες. Στη σύγχρονη εποχή, πέρα από την αναλγητική της δράση, η ασπιρίνη χρησιμοποιήθηκε ευρέως για την πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων. Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1970 υπήρχαν ενδείξεις ότι μπορεί να περιορίζει και τη μετάσταση καρκινικών κυττάρων — κάτι που επιβεβαιώνεται όλο και περισσότερο σήμερα.

Νέα δεδομένα από κλινικές μελέτες

Καθοριστική υπήρξε η έρευνα σε ασθενείς με σύνδρομο Lynch, μια γενετική πάθηση που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο καρκίνου του εντέρου. Μελέτη διάρκειας 10 ετών έδειξε ότι όσοι λάμβαναν καθημερινά ασπιρίνη μείωσαν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου έως και 50%. Αντίστοιχα, σε ασθενείς που είχαν ήδη διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου, η λήψη ασπιρίνης συνδέθηκε με σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά υποτροπής.

Τα ευρήματα αυτά, τα οποία επικαλείται το BBC, έχουν ήδη οδηγήσει χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία στην αναθεώρηση των ιατρικών οδηγιών, με τη σύσταση χαμηλής δόσης ασπιρίνης σε άτομα υψηλού κινδύνου, πάντα υπό ιατρική παρακολούθηση.

Πώς δρα και ποια τα όρια

Αν και ο ακριβής μηχανισμός δεν έχει πλήρως αποσαφηνιστεί, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η ασπιρίνη παρεμβαίνει τόσο στην ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων όσο και στην ικανότητά τους να διαφεύγουν από το ανοσοποιητικό σύστημα. Παράλληλα, η αντιπηκτική της δράση φαίνεται να εμποδίζει διαδικασίες που ευνοούν τη μετάσταση.

Ωστόσο, οι ειδικοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς τη γενικευμένη χρήση της. Παρά τα οφέλη, η ασπιρίνη μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες, όπως αιμορραγίες και γαστρεντερικά προβλήματα. Για τον λόγο αυτό, η χρήση της συνιστάται κυρίως σε ομάδες υψηλού κινδύνου και πάντα με ιατρική καθοδήγηση.

Η επιστημονική κοινότητα συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστώσει εάν τα οφέλη της επεκτείνονται και σε άλλες μορφές καρκίνου, με τα επόμενα χρόνια να αναμένονται καθοριστικά για τη διεύρυνση της χρήσης της.