Αυτό είναι το πιο επικό λούνα πάρκ - Από τον Χάρι Πότερ μέχρι τους ιπτάμενους δράκους

Η εταιρεία παραγωγής Universal ανοίγει ένα νέο, τεράστιο θεματικό πάρκο στις ΗΠΑ, που θα αποτελεί την κορωνίδα όλων των μέχρι τώρα λούνα παρκ της. Το Epic Universe, που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2019, θα είναι το τέταρτο θεματικό πάρκο της Universal και πρόκειται να ανοίξει στο Ορλάντο τον επόμενο χρόνο.

Όπως γράφει η Sun, το πάρκο θα περιέχει 50 αξιοθέατα μέσα σε πέντε θεματικές περιοχές. Οι επισκέπτες θα εισέρχονται πρώτα στον μυθικό κόσμο του Celestial Park, την «καρδιά» του Epic Universe.

«Μόλις οι επισκέπτες εισέλθουν στον ευφάνταστο κόσμο μας, θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι ανακάλυψης, συγκινήσεων και ενθουσιασμού», περιγράφει η εταιρεία.

Οι κόσμοι του σύμπαντος της Universal

Η μεγαλύτερη βόλτα στο Celestial Park θα είναι το τρενάκι Starfall Racers, με ταχύτητες έως και 62 μίλια την ώρα, που θα τρέχει κατά μήκος των 5.000 ποδιών της πίστας, φτάνοντας ύψη έως και 133 πόδια.

Epic Universe | Youtube

Πιο κάτω, το πάρκο The Wizarding World of Harry Potter θα βασίζεται τόσο στο Παρίσι της δεκαετίας του 1920 από τη σειρά Fantastic Beasts, όσο και στο εμβληματικό Ministry of Magic που είναι κρυμμένο στο Λονδίνο.

Epic Universe | Youtube

Λίγο πιο δίπλα, στο SUPER NINTENDO WORLD, οι επισκέπτες θα μπορέσουν να «πέσουν» μέσα στους χαρακτηριστικούς πράσινους σωλήνες των παιχνιδιών, και να ζήσουν περιπέτειες παρόμοιες με αυτές του Mario, του Luigi, του Donkey Kong και του Yoshi.

Epic Universe | Youtube

Για τους πιο τολμηρούς προσφέρεται ο κόσμος του How to Train Your Dragon, όπου οι μικροί και μεγάλοι μπορούν να πετάξουν στα ύψη με δράκους, σε έναν πολύχρωμο κόσμο γεμάτο περιπέτειες Βίκινγκ, βασισμένο στο εξαιρετικά δημοφιλές franchise ταινιών.

Και για όσους αποζητούν το κλασικό, στο Dark World θα βρουν μπροστά τους θρυλικά τέρατα όπως ο Φρανκενστάιν.