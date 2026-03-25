Αυτό είναι το μεγαλύτερο ταξίδι με λεωφορείο: Πόσο κοστίζει - Γιατί θεωρείται εξαντλητικό «του θανάτου»

Φανταστείτε να κάθεστε στο ίδιο κάθισμα για πάνω από 100 ώρες. Το μεγαλύτερο, σε διάρκεια, εμπορικό ταξίδι με λεωφορείο στον κόσμο δεν είναι για λιγόψυχους. Καλύπτει 4.000 μίλια, διαρκεί περίπου έξι ολόκληρες ημέρες και ενώνει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό Ωκεανό, ξεκινώντας από το Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας και καταλήγοντας στη Λίμα του Περού.

Ο Αμαζόνιος, οι Άνδεις και το εισιτήριο των 220 ευρώ

Το δρομολόγιο εκτελείται κάθε Πέμπτη μέσω του Υπερωκεάνιου Αυτοκινητόδρομου από βραζιλιάνικη εταιρεία.

Όσοι αντέξουν, ανταμείβονται με μαγευτικές εικόνες: από παράκτιες πόλεις και σαβάνες, μέχρι τον Αμαζόνιο, τις επιβλητικές Άνδεις, ακόμα και μακρινές ματιές σε μνημεία όπως ο Χριστός Λυτρωτής και το Μάτσου Πίτσου.

Η «ακτινογραφία» του ταξιδιού

Κόστος:Περίπου 220 ευρώ (1.300 ρεάλ Βραζιλίας / ~186 £).

Παροχές λεωφορείου: 44 απλά καθίσματα, 12 κουκέτες, τουαλέτα, μικρός νιπτήρας, Wi-Fi και ψύκτης νερού.

Οδήγηση: Δύο οδηγοί εναλλάσσονται συνεχώς στο τιμόνι, κοιμώμενοι σε ειδική καμπίνα.

Υγιεινή: Δεν υπάρχει ντους. Οι επιβάτες κάνουν ένα γρήγορο μπάνιο στους σταθμούς ανεφοδιασμού κατά τις τρεις στάσεις της ημέρας.

Αν η διαδρομή ακούγεται σαν εξωτική περιπέτεια, η πραγματικότητα έχει δόσεις ταλαιπωρίας. Ο γνωστός travel youtuber, Noel Phillips, δοκίμασε τη διαδρομή και την περιέγραψε ως μια μονότονη και εξαντλητική δοκιμασία, χωρίς ίχνος προσωπικού χώρου.

Πέρα από την έλλειψη θέρμανσης στις παγωμένες ορεινές διαβάσεις και τις απρόβλεπτες καθυστερήσεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η ηχορύπανση μέσα στην καμπίνα:

«Κανείς δεν φοράει ακουστικά. Όλοι παίζουν βίντεο και μουσική στο τέρμα. Αν δεν μπορούν να ακούσουν το δικό τους κινητό πάνω από τη φασαρία των άλλων, απλά το δυναμώνουν. Στο τέλος, έχεις 15 τηλέφωνα να παίζουν ταυτόχρονα διαφορετικά πράγματα στα 55.000 ντεσιμπέλ», παραπονέθηκε στο βίντεό του.