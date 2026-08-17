Αυτό είναι το πιο άσχημο σκυλάκι στον κόσμο για το 2026 - Διασώθηκε από εμπόριο κρέατος

Υπάρχει μια ιδιαίτερη ετήσια διοργάνωση που μάλλον δεν είχες ξανακούσει. Αυτή η διοργάνωση λοιπόν ανακύρηξε την Jinny Lu ως «τον πιο άσχημο σκύλο στον κόσμο», κατακτώντας έτσι το μεγάλο βραβείο της διοργάνωσης που έχει στόχο να αναδείξει τα οφέλη της υιοθεσίας σκύλων από καταφύγια και οργανώσεις διάσωσης.

Αυτό το εξάχρονο σκυλάκι διασώθηκε από το εμπόριο κρέατος σκύλου της Νότιας Κορέας βρήκε μια απίθανη δεύτερη θέση στην Καλιφόρνια, αφού στέφθηκε το «πιο άσχημο σκυλί στον κόσμο». Με μαργαριτάρια γύρω από το λαιμό της, νίκησε σκληρό ανταγωνισμό για τον πολυπόθητο τίτλο.

Στο 50ό έτος του, ο ετήσιος διαγωνισμός τιμά τα σκυλιά για την αντισυμβατική εμφάνισή τους για την προώθηση της διάσωσης και της υιοθεσίας ζώων.

Η Τζίνι Λου διασώθηκε από το εμπόριο κρέατος σκύλου στη Νότια Κορέα πριν υιοθετηθεί μέσω του Pug Rescue πριν από τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με την MUG Root Beer, τον επίσημο χορηγό του διαγωνισμού, έκτοτε έχει γίνει πηγή «σκανταλιάς και χαράς» για την Grady.

«Λατρεύει απόλυτα τον ανταγωνισμό, να συναντά όλους και όλα όσα αντιπροσωπεύει η εκδήλωση», δήλωσε η Grady σε μια δήλωση.

Αλλά η ζωή της Jinny Lu μετά τη διάσωση την έχει οδηγήσει πολύ πέρα ​​από το κύκλωμα του διαγωνισμού. Από την υιοθεσία της, έχει συνοδεύσει την Grady και άλλα παγκ που έχουν διασωθεί σε δημοτικά σχολεία στη Βόρεια Καλιφόρνια, όπου διδάσκουν στα παιδιά τη σημασία της υιοθεσίας κατοικίδιων ζώων. Έχει επίσης επισκεφτεί ασθενείς σε ξενώνες και άτομα σε μονάδες φροντίδας μνήμης.

Ζώα που διασώθηκαν οι «συμμετέχοντες» του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός, ο οποίος διεξάγεται εδώ και μισό αιώνα, χρησιμοποιεί την ασυνήθιστη βάση του για να προωθήσει ένα πιο σοβαρό μήνυμα. Οι διοργανωτές λένε ότι γιορτάζει τις «μοναδικές ατέλειες» που κάνουν κάθε σκύλο ξεχωριστό και υπενθυμίζει στους ανθρώπους ότι η εμφάνιση δεν πρέπει να καθορίζει αν ένα ζώο θα έχει ένα στοργικό σπίτι.

Τα ζώα διάσωσης κατέχουν εδώ και καιρό εξέχουσα θέση μεταξύ των διαγωνιζόμενων, συμπεριλαμβανομένων προηγούμενων νικητών με αναπηρίες, παραμορφώσεις ή ιστορικό κακοποίησης και παραμέλησης.

«Ο διαγωνισμός για τον πιο άσχημο σκύλο του κόσμου δεν είχε ποτέ ως στόχο να βρει τον πιο άσχημο σκύλο του κόσμου», σημείωσε σε δήλωση η Mandy Clendenen, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Αγροτικού Συνδέσμου Sonoma-Marin. «Για 50 χρόνια, αυτή η εκδήλωση γιορτάζει τη μοναδικότητα κάθε σκύλου, ενώ παράλληλα μοιράζεται ένα σημαντικό μήνυμα συμπόνιας, διάσωσης και αποδοχής».