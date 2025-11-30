Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο μέρος στις ΗΠΑ για να ταξιδέψει κάποιος μόνος του

Το solo travelling, αποτελεί νέα τάση τα τελευταία χρόνια και όλο και περισσότερα άτομα παίρνουν ένα σακίδιο στην πλάτη και «μαζεύουν εμπειρίες». Ωστόσο, δεν ενδείκνυνται όλες οι περιοχές για έναν τέτοιο τρόπο διακοπών.

Η έρευνα «Solo Traveler's 2024 Reader Survey», δημοσίευσε λίστα με τα πιο επικίνδυνα μέρη στις ΗΠΑ για τα άτομα που ταξιδεύουν μόνα.

Πραγματοποιήθηκε σε 2.400 άτομα που ταξίδευαν μόνα τους και αποκάλυψε ότι το 22% είχε πραγματοποιήσει δύο ταξίδια μόνα τους κατά το τελευταίο έτος, ενώ το 43% είχε πραγματοποιήσει τρία ή περισσότερα.

Η ασφάλεια ήταν ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που έλαβαν υπόψη κατά την επιλογή του προορισμού τους, μαζί με τον καιρό και την οικονομική προσιτότητα.

Το δικηγορικό γραφείο Silver Law Firm αποκάλυψε τις πιο επικίνδυνες πολιτείες για να ταξιδέψει κανείς μόνος του, και το Νέο Μεξικό, το οποίο κατέλαβε την πρώτη θέση.

Γιατί το Νέο Μεξικό είναι επικίνδυνη πόλη για solo travellers

Η πολιτεία βρίσκεται στη νοτιοδυτική περιοχή, δίπλα στο Κολοράντο στα βόρεια, την Οκλαχόμα και το Τέξας στα ανατολικά και την Αριζόνα στα δυτικά.

«Οι ταξιδιώτες που ταξιδεύουν μόνοι τους αντιμετωπίζουν μοναδικές ευπάθειες που δεν αντιμετωπίζουν οι ομάδες», δήλωσε ο δικηγόρος Elliot Silver.

«Όταν κάτι πάει στραβά, είτε πρόκειται για τροχαίο ατύχημα, ιατρική έκτακτη ανάγκη ή νομικό ζήτημα, δεν έχετε υποστήριξη.

«Οι τεράστιες αγροτικές περιοχές του Νέου Μεξικού σημαίνουν μεγάλες αποστάσεις χωρίς κινητή τηλεφωνία ή βενζινάδικα.

«Οι ταξιδιώτες που ταξιδεύουν μόνοι τους εδώ χρειάζονται offline χάρτες που πρέπει να κατεβάσουν πριν φύγουν, επιπλέον νερό και προμήθειες στο αυτοκίνητο, καθώς και ένα σαφές πρόγραμμα ταξιδιού που πρέπει να μοιραστούν με κάποιον στο σπίτι».

Οι δικηγόροι έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως τα ποσοστά εγκληματικότητας, την οδική ασφάλεια, τις μεταφορές και την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης - χρησιμοποιώντας στοιχεία από το Γραφείο Στατιστικών Μεταφορών - και έδωσαν σε κάθε πολιτεία βαθμολογία ασφάλειας από το 0 έως το 100.

Τα υψηλά ποσοστά τροχαίων ατυχημάτων και βίαιων εγκλημάτων στο Νέο Μεξικό συνέβαλαν στην χαμηλή βαθμολογία του 0,00. Σύμφωνα με τη μελέτη, το Αρκάνσας βρέθηκε να είναι η δεύτερη πιο επικίνδυνη πολιτεία για τους ταξιδιώτες που ταξιδεύουν μόνοι, με βαθμολογία 10,39, και το Τενεσί κατέλαβε την τρίτη θέση με βαθμολογία 13,68.

Ωστόσο, παρά τη χαμηλότερη βαθμολογία από όλες τις πολιτείες, το Νέο Μεξικό είναι συχνά δημοφιλές στους τουρίστες, χάρη σε πόλεις όπως η Σάντα Φε.