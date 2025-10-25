Αυτό είναι το πιο τρομακτικό μέρος της Γης, σύμφωνα με τον άνθρωπο που ταξίδεψε σε όλον τον κόσμο

Ο Drew Binsky είναι ένας πασίγνωστος Youtuber και έχει ταξιδέψει σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Στα βίντεο που φτιάχνει για το κοινό του παρουσιάζει ιστορίες από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Φυσικά, όταν κάποιος ταξιδεύει παντού, είναι αναπόφευκτο να βρεθεί σε επικίνδυνα μέρη.

Σε ένα βίντεο με τίτλο «Οι πέντε πιο επικίνδυνες περιοχές που έχω επισκεφτεί», ο Drew αποκάλυψε την πιο τρομακτική του εμπειρία.

Αυτή ήταν στη Μογκαντίσου, την πρωτεύουσα της Σομαλίας στην Ανατολική Αφρική. Όπως είπε, στην πόλη δεν υπάρχουν νόμοι και κυριαρχεί η οργάνωση Αλ-Σαμπάμπ, παρακλάδι της Αλ Κάιντα. Κάθε φορά που βγαίνει κάποιος από το ξενοδοχείο χρειάζεται συνοδεία με ένοπλους στρατιώτες που φρουρούν τον δρόμο, κάνοντας έλεγχο για ενδεχόμενους κινδύνους.

Τελευταία φορά που βρέθηκε εκεί επισκέφτηκε έναν φίλο του στο ξενοδοχείο Hyatt, το οποίο πλέον δεν υπάρχει καθώς δέχτηκε επίθεση. Η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη και λυπηρή, όπως τόνισε.

Οι Αμερικανοί έχουν λάβει προειδοποίηση να μην ταξιδεύουν στη Σομαλία λόγω εγκληματικότητας, τρομοκρατίας, πολιτικής αστάθειας, απαγωγών και άλλων κινδύνων.

Μια ακόμα τρομακτική εμπειρία

Σε παλαιότερη συνέντευξη, ο Drew μίλησε για μια ακόμη τρομακτική εμπειρία του, στην πρωτεύουσα του Τσαντ, Ντζαμέννα. Περιέγραψε το μέρος ως ζεστό, σκονισμένο και εγκαταλελειμμένο, όπου ένιωσε περισσότερο απειλή και φόβο απ’ ό,τι ποτέ.

Εκεί βρέθηκε κυνηγημένος από την αστυνομία πάνω σε μοτοσικλέτα και δέχτηκε επίθεση από περισσότερα από δώδεκα άτομα επειδή προσπάθησε να τραβήξει μια φωτογραφία. Ευτυχώς, είχε μαζί του έναν τοπικό φίλο ύψους 1,98 μέτρων που τον προστάτευσε.

Από αυτή την εμπειρία έμαθε σημαντικά μαθήματα: να ζητά πάντα άδεια πριν βγάλει φωτογραφία, να αποφεύγει τα πλήθη και ειδικά διαδηλώσεις ή διαμαρτυρίες.