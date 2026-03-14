Αυτό είναι το «τούνελ του θανάτου»: Το πιο σκοτεινό και πιο επικίνδυνο στον κόσμο

Η σήραγγα Άνζομπ στο Τατζικιστάν, γνωστή και ως «Σήραγγα του Θανάτου», θεωρείται η πιο σκοτεινή και επικίνδυνη σήραγγα στον κόσμο. Βρίσκεται στον αυτοκινητόδρομο M34, σε υψόμετρο 2.700 μέτρων στα βουνά του Τατζικιστάν, και εκτείνεται σε μήκος 5 χιλιομέτρων. Η σήραγγα δεν διαθέτει φωτισμό ούτε επαρκή εξαερισμό.

Σύμφωνα με ειδικούς από την ιστοσελίδα Dangerous Roads, η πυκνή καπνιστή της ατμόσφαιρα καθιστά την αναπνοή δύσκολη και επώδυνη λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης καυσαερίων. Η κατάσταση επιδεινώνεται καθώς υπάρχουν τεράστιες λακκούβες και έλλειψη ασφαλούς φωτισμού, καθιστώντας το πέρασμα εξαιρετικά επικίνδυνο.

Η σήραγγα Άνζομπ συνδέει την πρωτεύουσα Ντουσάνμπε με τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη, το Χουτζάντ, και κατασκευάστηκε το 2006 για να υποστηρίξει την αυξημένη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν φανάρια για τη ρύθμιση της κίνησης χιλιάδων οχημάτων καθημερινά, παρά μόνο η απόλυτη σκοτεινιά.

Μερική ανακαίνιση πραγματοποιήθηκε το 2018 με προσθήκη αποστράγγισης και επισκευή λακκουβών, ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η σήραγγα χρειάζεται περαιτέρω βελτιώσεις.

Σύμφωνα με την Dangerous Roads: «Η σήραγγα είναι σκοτεινή και επικίνδυνη, σχεδόν χωρίς φώτα, και η έλλειψη εξαερισμού προκαλεί ασφυξία, καθώς υπάρχει μόνο ένας ανεμιστήρας».

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν περιστατικά θανάτων μέσα στη σήραγγα λόγω κυκλοφοριακών μποτιλιαρισμάτων, όπου οι εγκλωβισμένοι έχασαν τη ζωή τους από μονοξείδιο του άνθρακα. Ο μοναδικός ανεμιστήρας, που βρίσκεται στο μέσον της σήραγγας, κινεί μερικώς τον αέρα, αλλά δεν επαρκεί για την ανανέωση της ατμόσφαιρας.

Οι οδηγοί πρέπει να προσέχουν τεράστιες λακκούβες που μπορούν να καταπιούν το όχημα, πλημμύρες που μετατρέπουν την οδό σε «λίμνη» και την έλλειψη οδικής σήμανσης, καθώς η διέλευση αριστερά ή δεξιά είναι προαιρετική. Μισό δρόμο μέσα στη σήραγγα, προβλήματα μηχανικής κατασκευής προκαλούν πλημμύρα, ενώ τα οχήματα που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση χρησιμοποιούν τα φώτα τους για να προειδοποιήσουν.

Στην πλατφόρμα Tripadvisor, ένας χρήστης περιέγραψε την εμπειρία του: «Διασχίσαμε τη σήραγγα δύο φορές χωρίς κανένα πρόβλημα, εκτός από τον φόβο! Η κυκλοφορία ήταν διπλής κατεύθυνσης, η σκοτεινιά και η έλλειψη εξαερισμού τρομακτικές, αλλά επιβιώσαμε. Η διαδρομή ήταν πανέμορφη και άξιζε τον κίνδυνο».