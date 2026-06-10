«Αυτό ήταν»: Τι σκέφτεται κανείς όταν βλέπει μπροστά του μία πελώρια αρκούδα

Καλώς η μεγάλη καφέ αρκούδα ορμούσε πάνω του για να τον κατασπαράξει, ο πεζοπόρος Ντάνιελ Κράγκο είχε χρόνο να σκεφτεί μόνο ένα πράγμα: «Αυτό ήταν».

Αλλά, κάπως κατάφερε να βγει ζωντανός από την πιο επικίνδυνη συνάντηση της ζωής του και πλέον αφηγείται όλα όσα συνέβησαν στο εθνικό πάρκο Glacier στη Μοντάνα των ΗΠΑ.

Ο 32χρονος, από το κρεβάτι του νοσοκομείου όπου παραμένει εδώ και δύο εβδομάδες και έχοντας υποβληθεί σε τρεις επεμβάσεις, δηλώνει «εξαιρετικά τυχερός».

Αναφέρει πως δέχθηκε την επίθεση από την αρκούδα σε ένα μονοπάτι του πάρκου, στις 28 Μαΐου, ενώ έκανε πεζοπορία με έναν φίλο του.

Είχε σταματήσει για να τραβήξει φωτογραφίες, αλλά σύντομα διαπίστωσε ότι κοντά του ήταν ένα μικρό αρκούδας γκρίζλι. Και, λογικά, και η μαμά του δεν θα αργούσε να εμφανιστεί.

Όπως και έγινε. Τον σκέπασε με το πελώριο μέγεθός της και του επιτέθηκε. «Μόλις κοιτάξαμε ο ένας τον άλλον, όρμησε προς το μέρος μου» δηλώνει ο Κράγκο.

Ο 32χρονος, ο οποίος δηλώνει πεπειραμένος πεζοπόρος, επιχείρησε να ακολουθήσει το προβλεπόμενο πρωτόκολλο για τέτοιες περιπτώσεις, αλλά δεν είχε χρόνο για πολλά. Είχε πάνω του και το απαραίτητο σπρέι για να την ψεκάσει ώστε να τρομάξει και να φύγει, αλλά δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα.

Ο Ντάνιελ Κράγκο | GoFundMe

«Η αρκούδα κινήθηκε προς το μέρος μου. Άκουγες τον βρυχηθμό της και απλά έβαλα τα χέρια μου μπροστά για να προστατευθώ».

Το ζώο τον δάγκωσε στο δεξί χέρι, σπάζοντας τα κόκαλά του. Στη συνέχεια, τον τράβηξε για περίπου 6 μέτρα, πριν, τελικώς, τραπεί σε φυγή.

Ο φίλος του 32χρονου και άλλοι παριστάμενοι έτρεξαν να τον βοηθήσουν, μεταξύ αυτών και ένας γιατρός που κατάφερε να σταματήσει την αιμορραγία μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να λάβει την απαραίτητη φροντίδα.

Στο εθνικό πάρκο Glacier ζουν περίπου 1.000 μαύρες και γκρίζλι αρκούδες, σύμφωνα με την αρμόδια Υπηρεσία Προστασίας Άγριας Ζωής.

Παρότι οι επιθέσεις είναι σπάνιες - για την ακρίβεια οι πιθανότητες είναι περίπου 1 στα 2,1 εκατομμύρια - το Glacier θεωρείται ένα από τα κύρια μέρη όπου μπορείς να βρεθείς μπροστά στο θηριώδες θηλαστικό.

Τον Μάιο, οι υπεύθυνοι του πάρκου ανακάλυψαν τη σορό ενός άνδρα, ο οποίος πιστεύεται ότι σκοτώθηκε από αρκούδα. Ήταν το πρώτο τέτοιο περιστατικό από το 1998.

«Είμαι πολύ ευγνώμων που ξυπνάω μέρα και απολαμβάνω τα πάντα» δήλωσε ο 32χρονος, που δεν υποτιμά ότι έζησε για να μιλήσει για τη συνάντησή του με την αρκούδα. «Ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μου, είμαι ζωντανός».