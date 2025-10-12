Αυτοί είναι οι 10 ταχύτερα αναπτυσσόμενοι ταξιδιωτικοί προορισμοί παγκοσμίως

Η βρετανική Telegraph δημοσίευσε πρόσφατα μια ολοκληρωμένη ανάλυση των τελευταίων στατιστικών στοιχείων τουρισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNTWO), αποκαλύπτοντας τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους ταξιδιωτικούς προορισμούς στον κόσμο.
Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, μια χώρα της Μέσης Ανατολής είναι ο προορισμός με τη μεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη παγκοσμίως, καταγράφοντας αύξηση 138% στους επισκέπτες από το 2019, ενώ αρκετοί προορισμοί-έκπληξη βρίσκονται στο top 10.
