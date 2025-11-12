Αυτοί είναι οι 20 στρατιωτικοί που «έπεσαν» με το C-130: Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ

Το τουρκικό ΥΠΑΜ εξέδωσε νωρίτερα σήμερα στον επίσημο λογαριασμό του στο X τα πρόσωπα των 20 στρατιωτικών που βρήκαν τραγικό θάνατο, κατά την πτώση του μεταγωγικού C-130 στα σύνορα του Αζερμπαϊτζάν με τη Γεωργία.

«Ένα από τα στρατιωτικά αεροσκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων C130, το οποίο απογειωνόταν από το Αζερμπαϊτζάν για να έρθει στη χώρα μας, συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας-Αζερμπαϊτζάν. Έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε συντονισμό με τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας», ανακοίνωσε.

Τα ονόματα των πεσόντων του C-130

Η Haberler αναφέρει πως το ΥΠΑΜ ανακοίνωσε ότι τα συντρίμμια του στρατιωτικού μεταγωγικού αεροπλάνου έχουν βρεθεί και ότι η αιτία της συντριβής του θα προσδιοριστεί μετά από λεπτομερή εξέταση από τις ερευνητικές αρχές.

Παρακάτω τα ονόματα των νεκρών του C-130:

Πιλότος Αεροπορίας Ταγματάρχης Σερντάρ Ουσλού Ταγματάρχης Αεροπορίας Νιχάτ Ιλγκέν Αεροπόρος Πλοίαρχος Γκορκάν Κορκμάζ Πιλότος Αεροπόρος Α' Υπολοχαγός Κιουνεΐτ Καντεμίρ Υπολοχαγός Συντήρησης Αεροσκαφών Εμρέ Μερκάν Ειδικός Αερομεταφορών Λοχίας Εμρέ Σαγίν Ειδικός Αερομεταφορών Λοχίας Τζεμ Ντολάπτσι Αερομεταφορέας Αρχηγός Υπαξιωματικός Ανώτερος Λοχίας Αχμέτ Γιασίρ Κουγιουτσού Υπαξιωματικός Συντήρησης Αεροσκαφών, Νούρι Οζκάν Υπαξιωματικός Συντήρησης Αεροσκαφών, Ανώτερος Λοχίας Ουμίτ Ιντσέ Υπαξιωματικός Συντήρησης Αεροσκαφών, Μπερκάι Καρατσά Αρχιλοχίας Συντήρησης Αεροσκαφών, Ιλχάν Ονγκάν Υπαξιωματικός Συντήρησης Αεροσκαφών, Μπουράκ Ιμπίγκι Αρχιπλοίαρχος Συντήρησης Αεροσκαφών, Λοχίας Μπουράκ Οζκάν Αρχιμηχανικός Συντήρησης Αεροσκαφών, Αρχιλοχίας Εμρά Κουράν Υπαξιωματικός Συντήρησης Αεροσκαφών Εμρέ Αλτιόκ Αρχιλοχίας Συντήρησης Αεροσκαφών Ιλκέρ Αϊκούτ Αρχιπλοίαρχος Συντήρησης Αεροσκαφών, Λοχίας Χαμντί Αρμαγκιάν Καπλάν Αρχιπλοίαρχος Συντήρησης Αεροσκαφών, Λοχίας Ακίν Καρακούς Υπαξιωματικός Συντήρησης Αεροσκαφών Ραμαζάν Γιαγκίζ