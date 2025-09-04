Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στο Βερολίνο: Αναφορές για πολλά θύματα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) στο Βερολίνο, με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν πως ένα αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά άτομα, μεταξύ αυτών και παιδιά.

Ειδικότερα, η Bild αναφέρει πως το αυτοκίνητο παρέσυρε κόσμο στην περιοχή Wedding, στο Βερολίνο, με τις ίδιες πληροφορίες να διευκρινίζουν πως ένας τραυματιοφορέας τραυματίστηκε σοβαρά.

Την ίδια ώρα, αυτόπτες μάρτυρες επισημαίνουν πως αρκετά από τα παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν, ή το πιθανόν -ή μη- κίνητρο του οδηγού του οχήματος.

+++ EIL +++ In Berlin ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Unter den Verletzten sollen auch Kinder sein. https://t.co/eSY4UOffqB — Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) September 4, 2025