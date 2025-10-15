Aυτός είναι (μάλλον) ο πιο ηλικιωμένος πατέρας νεογέννητου στον κόσμο - Και θέλει κι άλλα παιδιά

Ένας 93χρονος στη Μελβούρνη γίνεται ίσως ο μεγαλύτερος σε ηλικία νέος μπαμπάς, αφού καλωσόρισε στα 93 του χρόνια ένα μωρό με τη σύζυγό του, η οποία είναι περισσότερο από μισό αιώνα μικρότερή του, ενώ δε σταματάει εκεί καθώς θέλει περισσότερα παιδιά.

Ο γενικός γιατρός της Μελβούρνης, Δρ. John Levin, ειδικός στην υγιή γήρανση, γεννημένος τη δεκαετία του 1930, και η δεύτερη σύζυγός του, Δρ. Yangying Lu, 37 ετών, καλωσόρισαν τον γιο τους Gabby τον Φεβρουάριο του 2024, όπως αναφέρει το Daily Mail.

Η πρώτη σύζυγος του Δρ. Λέβιν, η Βερόνικα, με την οποία μοιράστηκε τρία παιδιά, πέθανε μετά από 57 χρόνια γάμου το 2013, ενώ επίσης ένα από τα παιδιά τους πέθανε σε ηλικία 65 ετών.

Ο γιατρός του Hampton East αποφάσισε να μάθει κινέζικα και ερωτεύτηκε τη δασκάλα του, την Δρ. Lu, την οποία παντρεύτηκε στο Λας Βέγκας το 2014.

Μια δεκαετία αργότερα, ο Δρ. Λέβιν δήλωσε στην Herald Sun ότι όταν πήρε τον γιο του στα χέρια του ήταν απίστευτο συναίσθημα καθώς ήρθε μετά από μια επίπονη διαδικασία που περιελάμβανε δότη σπέρματος και εξωσωματική γονιμοποίηση.

Ο Δρ. Λέβιν είπε ότι, παρά την ηλικία του, σκοπεύει να είναι εκεί για όλη την παιδική ηλικία του γιου του: «Φυσικά, το να είναι εκεί για τα 21α του γενέθλια είναι ένας στόχος».

Ο Gabby είναι ακόμα βρέφος, αλλά το ζευγάρι ήδη εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει ένα δεύτερο μωρό και έχει επιστρέψει στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Διαβάστε ακόμα: Η Ιωάννα Τούνη κάνει μάσκα ομορφιάς στα 30.000 πόδια: «Δεν παλεύονται αλλιώς 18 ώρες πτήσης»

«Σκεφτόμαστε άλλο ένα, θα θέλαμε να αποκτήσουμε ένα κοριτσάκι», δήλωσε η σύζυγός του. Η Δρ. Λου δεν είχε σκεφτεί να επιδιώξει τη μητρότητα μέχρι που η πανδημία του κορονοϊού βύθισε τη Μελβούρνη σε καθεστώς lockdown.

«Κάναμε κάποια ενδοσκόπηση, αναρωτώμενοι πού θέλουμε να είμαστε, τι θέλουμε να δούμε στη ζωή μας σε 10 χρόνια», είπε στην Herald. «Σκέφτηκα, αν έχανα τον σύζυγό μου, θα ήθελα ένα μέρος του. Ήθελα να κάνω ένα παιδί».

«Ήμουν πολύ τυχερή. Πετύχαμε εγκυμοσύνη με την πρώτη προσπάθεια... Μπορεί να γίνει πολύ δύσκολο για πολλές γυναίκες», είχε δηλώσει.

Ενώ ο Δρ. Λέβιν είχε ακουστεί αποφασιστικός για τα σχέδιά τους για ένα δεύτερο παιδί, η Δρ. Λου πρόσθεσε: «Ακόμα μιλάμε!».

Στη συνέχεια, αρνούμενη τυχόν ισχυρισμούς περί «χρυσοθήρας» δήλωσε ότι ο Δρ. Λέβιν είχε χρεοκοπήσει όταν τον γνώρισε και ότι ο λόγος που σύναψαν σχέση ήταν επειδή ερωτεύθηκαν.

Η μητέρα αναφέρθηκε επίσης στις παρανοήσεις που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι για το μωρό τους:

«Οι άνθρωποι στην αρχή νομίζουν ότι είναι εγγονός του Τζόνι, ή μερικές φορές δισέγγονος», είπε. «Όταν τους εξηγούμε, δεν μπορούν να συγκρατήσουν την έκπληξή τους. Αλλά για εμάς, πρόκειται για τις επιλογές που μας κάνουν ευτυχισμένους. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε πώς αισθάνονται οι άλλοι άνθρωποι».

Η Δρ. Λου, είπε ότι είναι έτοιμη να γίνει μονογονέας στο μέλλον: «Στις σύγχρονες οικογένειες σήμερα βλέπεις διαφορετικούς τύπους οικογενειών και το κάνουν να λειτουργεί», δήλωσε. «Αν άλλοι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν να λειτουργήσει, μπορώ κι εγώ».

Ο Δρ. Λέβιν έχει περάσει σχεδόν 20 χρόνια που μοιράζει συμβουλές αντιγήρανσης σε ασθενείς πριν φτάσουν τα 60 τους. Στη δική του ζωή, κάνει ενέσεις ανθρώπινης αυξητικής ορμόνης για 30 χρόνια και έχει έναν αυστηρό τρόπο ζωής, συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης στο γυμναστήριο και της μη κατανάλωσης γευμάτων πριν από το μεσημέρι, τα περισσότερα από τα οποία είναι χορτοφαγικά. Δεν πίνει αλκοόλ ούτε καπνίζει.