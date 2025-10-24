Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου έδωσε σήμερα (24/10) στον ΑΝΤ1 μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τη ζωή και την καριέρα του.

Σε ερώτηση για τη=ις ανταλλαγές του με τον Έλον Μασκ, απάντησε: «Δεν είμαι φίλος με τον Έλον Μασκ. Τον έχω δει από κοντά, έχουμε μιλήσει. Έχουμε καλή σχέση στα social media.

Μια φορά την εβδομάδα έκανε repost αυτά που έλεγα. Οι πλούσιοι είναι σημαντικοί, δεν λέω ότι μας εκμεταλλεύονται, αλλά έχουν εταιρείες, υπαλλήλους, πληρώνουν φόρους. Πρέπει να έχουν ισότητα στην κοινωνία πολιτικά. Οι πολιτικοί εξαγοράζονται από τους επιχειρηματίες παγκοσμίως, είναι ξεκάθαρο».

Φειδίας: «14.000 στην τσέπη, σοφέρ και business class»

Ο Ευρωβουλευτής αναφέρθηκε ευθαρσώς στα οικονομικά του και στον μισθό του από την Ευρωβουλή: «Είχα κάνει ένα βίντεο για τα λεφτά των Ευρωβουλευτών και πολλοί από αυτούς θύμωσαν μαζί μου.

Τα λεφτά που έχουμε προς διαχείριση είναι περίπου 60.000 ευρώ τον μήνα. Βάζουμε στην τσέπη περίπου 14.000 ευρώ. Έχουμε οδηγούς και ταξιδεύουμε business class.

Εγώ έβγαζα πιο πολλά λεφτά πριν γίνω Ευρωβουλευτής. Ο πατέρας μου είναι ιερέας στην Κύπρο και μου λέει το μόνο που αγχώνει είναι να μείνεις ταπεινός. Δεν έχω μείνει ταπεινός πάντα, κάποιες φορές παίρνει το μυαλό μου αέρα».

Τέλος, ο Φειδίας μίλησε για την προσωπική του ζωή και τον επικείμενο γάμο του με τη Στυλιάνα Αβερκίου: «Είμαστε ενάμιση χρόνο μαζί, της έκανα πρόταση γάμου και είμαι έτοιμος να ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου μαζί της. Μέσα στο 2026 θα παντρευτούμε. Θέλουμε να κάνουμε 6 παιδάκια», εξομολογήθηκε.