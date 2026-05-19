Αυξανόμενη δυσαρέσκεια στους ψηφοφόρους των ΗΠΑ: Αντίθετοι στις στρατιωτικές εμπλοκές του Τραμπ

Νέα δημοσκόπηση των New York Times και του Πανεπιστημίου Siena καταγράφει περαιτέρω μείωση της υποστήριξης των ψηφοφόρων στις ΗΠΑ, τόσο για τον πόλεμο με το Ιράν όσο και για τη στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ.

Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία βασίστηκε σε δείγμα 1.507 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, μόλις το 30% δηλώνει ότι υποστηρίζει τον πόλεμο που έχει κηρύξει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Τεχεράνη, ενώ το 64% εκφράζει αντίθεση.

Παράλληλα, το 57% των ερωτηθέντων τάσσεται κατά της παροχής αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ, ενώ το 37% την υποστηρίζει.