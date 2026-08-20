Baby Shark: Το αγόρι των 17 δισ. προβολων στο Youtube κάνει το ντεμπούτο του ως τραγουδιστής της K-pop

Ο Γκονρούνγκ Παρκ ήταν μόλις 7 ετών όταν συμμετείχε στο βίντεο του Baby Shark. Ο χορός με τις χαρακτηριστικές κινήσεις ανάμεσα στους καρχαρίες ξεπερνά σήμερα 17 δισ. προβολές στο Youtube και βρίσκεται στην πρώτη θέσης της παγκόσμιας κατάταξης των πιο προβεβλημένων βίντεο επί 69 συνεχόμενους μήνες.

Δέκα χρόνια μετά ο Γκονρούνγκ περιγράφει πώς ήταν να μεγαλώνει με τέτοια προβολή και αποκαλύπτει ότι θέλει να γίνει σταρ της K-pop.

«Θυμάμαι μόνο ότι διασκέδαζα χορεύοντας και παίζοντας σε ένα σκηνικό που μου φαινόταν τεράστιο», περιγράφει στον Guardian.

Παρότι έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στο διαδίκτυο, ο Park λέει ότι το να μεγαλώνει ως «το παιδί του Baby Shark» ήταν, ως επί το πλείστον, μια απολύτως φυσιολογική εμπειρία. Οι φίλοι του στο σχολείο γνώριζαν το βίντεο και το θεωρούσαν «cool», αλλά κατά τα άλλα του φέρονταν όπως σε οποιονδήποτε άλλο.

Θυμάται ότι, για κάποιο διάστημα μετά τα γυρίσματα, το τραγούδι είχε κολλήσει στο μυαλό του και έπιανε τον εαυτό του να το σιγοτραγουδάει «χωρίς καν να το καταλαβαίνει».

Αν και το τραγούδι είναι παγκοσμίως γνωστό, η φωνή του Παρκ δεν είναι. Τα φωνητικά ανήκαν σε άλλο παιδί και εκείνος ήταν απλώς ο χορευτής του βίντεο. Ωστόσο, ο Παρκ αποκαλύπτει ότι σήμερα ονειρεύεται μια καριέρα ως τραγουδιστής της K-pop.

«Τώρα θέλω να μοιραστώ τη δική μου φωνή και τις ιστορίες που έχω γράψει ο ίδιος», λέει.

Το πρώτο του single με τον τίτλο «Wave» μόλις κυκλοφόρησε και σε αυτό συμμετέχει και ο Joohoney των Monsta X — του ίδιου συγκροτήματος K-pop τα μέλη του οποίου είχαν κάποτε παρουσιάσει τη χορογραφία του Baby Shark, όταν το τραγούδι βρισκόταν στο απόγειο της viral δημοτικότητάς του.

Η εντυπωσιακή πορεία του Baby Shark

Το βίντεο στο οποίο συμμετείχε ο Παρκ παρέμεινε σχετικά άγνωστο για περίπου έναν χρόνο, προτού απογειωθεί το 2017 χάρη στο #BabySharkChallenge στην Ινδονησία. Στη συνέχεια γνώρισε νέα ώθηση, όταν μια σειρά από αστέρες της K-pop, μεταξύ των οποίων οι Blackpink, Twice και Girls’ Generation, παρουσίασαν τη χορογραφία στην τηλεόραση.

Μέχρι το 2019, το τραγούδι είχε φτάσει στη 32η θέση του Billboard Hot 100 και στην 6η θέση του βρετανικού singles chart. Είχε μάλιστα γίνει και το τραγούδι εισόδου των παικτών των Washington Nationals στο Major League Baseball, καθώς η ομάδα κατευθυνόταν προς την κατάκτηση του World Series εκείνης της χρονιάς.

Το ίδιο το τραγούδι είναι πολύ παλαιότερο από το βίντεο. Το Baby Shark θεωρείται ευρέως ότι προέρχεται από καλοκαιρινές κατασκηνώσεις της Βόρειας Αμερικής τη δεκαετία του 1970. Ήταν ένα τραγούδι που τραγουδούσαν όλοι μαζί, συνοδευόμενο από κινήσεις με τα χέρια, και υπήρχε πολύ πριν γεννηθεί ο Park.

Η εταιρεία πίσω από το βίντεο, η οποία τότε ονομαζόταν SmartStudy, ανέβασε μια κινούμενη εκδοχή τον Νοέμβριο του 2015 και, τον Ιούνιο της επόμενης χρονιάς, κυκλοφόρησε το βίντεο με τη χορογραφία. Έτσι, μετέτρεψε το παραδοσιακό τραγούδι σε ένα εύκολο και εθιστικό τραγούδι για όλους, με ρυθμό επηρεασμένο από την K-pop.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Κορέας έδωσε τέλος στη δικαστική διαμάχη για την ιδιοκτησία του τραγουδιού τον Αύγουστο του 2025, απορρίπτοντας την αγωγή ενός παιδικού τραγουδοποιού που υποστήριζε ότι το Baby Shark είχε αντιγράψει τη δική του διασκευή. Το δικαστήριο έκρινε ότι η συγκεκριμένη εκδοχή του δεν είχε διαφοροποιηθεί αρκετά από το αρχικό παραδοσιακό τραγούδι ώστε να αποκτήσει δική της προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.

Η The Pinkfong Company, η νοτιοκορεατική εταιρεία παιδικής ψυχαγωγίας που μετέτρεψε το Baby Shark σε παγκόσμιο franchise με τηλεοπτικές σειρές, ταινίες και προϊόντα, παρουσιάζει το single του Park ως μια πραγματική ιστορία ενηλικίωσης και όχι ως ένα συμβατικό ντεμπούτο ενός νέου ειδώλου της K-pop.

Ο ίδιος ο Παρκ λέει ότι το εγχείρημα του φαίνεται «περισσότερο σαν μια νέα αρχή παρά σαν ένα μεμονωμένο πρότζεκτ».

Ο Παρκ εμφανίστηκε ξανά για λίγο πέρυσι σε ένα σύντομο βίντεο με αφορμή τη 10η επέτειο του τραγουδιού. Το βίντεο συγκέντρωσε περισσότερες από 24 εκατομμύρια προβολές, δείχνοντας ότι ο χαρακτήρας του Baby Shark Boy δεν είχε εξαφανιστεί ποτέ πραγματικά από τη μνήμη του κοινού.

Ο 17χρονος θέλει πλέον να γίνει γνωστός για κάτι περισσότερο από ένα βίντεο της παιδικής του ηλικίας και να «βρει σταδιακά το δικό μου στιλ ως καλλιτέχνης». Παράλληλα, δηλώνει ευγνώμων για τις ευκαιρίες που του χάρισε το Baby Shark.

«Για μένα, το να είμαι το αγόρι του Baby Shark δεν είναι ένα παρελθόν που θέλω να αφήσω πίσω μου», λέει.