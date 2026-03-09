Βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε στην Τουρκία - Αναχαιτίστηκε από την αεράμυνα του ΝΑΤΟ

Για δεύτερη φορά, βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο, αλλά εξουδετερώθηκε - σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου 'Αμυνας - από στοιχεία του ΝΑΤΟ που επιχειρούν στην ανατολική Μεσόγειο.

Τμήματα των πυρομαχικών έπεσαν σε άδειο οικόπεδο στην πόλη Γκαζιαντέπ της νοτιοανατολικής Τουρκίας, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο 'Αμυνας, «βαλλιστικά πυρομαχικά που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν και εισήλθαν στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκαν από τα στοιχεία του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο. Ορισμένα τμήματα των πυρομαχικών έπεσαν σε άδειο οικόπεδο στη Γκαζιαντέπ».