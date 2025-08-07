Σοκάρουν πλάνα κάμερας ασφαλείας που καταγράφουν τη στιγμή που ένα τρένο συγκρούεται με βαν με μεγάλη ταχύτητα, αφού ο οδηγός επιχείρησε να διασχίσει παράνομα τη σιδηροδρομική διάβαση.

Βίντεο δείχνει το βαν μάρκας Opel να προσπαθεί να περάσει με ταχύτητα τα κόκκινα φανάρια σε μια φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση στη Βόλα Φιλιπόφσκα, λίγο έξω από την Κρακοβία, στην Πολωνία.

Παρά την πτώση των μπαρών, το βαν προσπαθεί ανεπιτυχώς να περάσει στην άλλη πλευρά, με τον οδηγό να καταλήγει παγιδευμένος πάνω στις γραμμές.

Χωρίς γρατζουνιά ο οδηγός του βαν

Με το τρένο να πλησιάζει γρήγορα και το βαν να έχει κολλήσει στη μέση των γραμμών, ο οδηγός κάνει όπισθεν πριν προσπαθήσει να ελιχθεί με το όχημα, ώστε να το παρκάρει στο πλάι των γραμμών.

Αλλά καθώς μετακινεί το βαν όσο το δυνατόν πιο πλάγια, ακούγεται το τρένο να πλησιάζει με τον μηχανοδηγό να κορνάρει. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο συρμός, γεμάτος επιβάτες, χτυπά με δύναμη το πίσω μέρος του βαν.

Το όχημα καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς από τη δύναμη της πρόσκρουσης, με το πίσω μέρος του να έχει γίνει κομμάτια. Καθώς το τρένο συνεχίζει να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στις γραμμές, το βαν γυρίζει από την άλλη πλευρά και πέφτει σε ένα χαντάκι.

Ως εκ θαύματος, ο οδηγός του βαν επέζησε της σύγκρουσης και βγήκε σώος και αβλαβής. Η αστυνομία της Μαλοπόλσκα επιβεβαίωσε επίσης ότι κανένας επιβάτης του τρένου δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό.

Η αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Ένα πολύ επικίνδυνο περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή σε μια φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση στη Βόλα Φιλιπόφσκα (Κομητεία Κρακοβίας). Παρά το φαινομενικά σοβαρό τροχαίο ατύχημα, ο οδηγός του φορτηγού διανομής Opel δεν τραυματίστηκε».