Βανς για τα νέα πλήγματα στο Ιράν: «Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε χθες Παρασκευή ότι «η βία θα αντιμετωπίζεται με βία» αφότου οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν εν είδει αντιποίνων για το πρόσφατο πλήγμα σε φορτηγό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

«Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Την έχουμε τιμήσει. Εάν έχουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του μνημονίου συνεννόησης (MoU), μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο», έγραψε ο Βανς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Αλλά η βία θα αντιμετωπίζεται με βία», υπογράμμισε.

Υπενθυμίζεται πως ο στρατός των ΗΠΑ εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε απόψε η Κεντρική Διοίκηση (Centcom), αναφέροντας ότι αμερικανικό αεροσκάφος έπληξε αποθήκες πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών καθώς και τοποθεσίες παράκτιων ραντάρ, με αφορμή την επίθεση της Τεχεράνης σε ένα εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να παρέχουν συντονισμό για την ασφαλή διέλευση στα εμπορικά πλοία που περνούν από τα Στενά. Παραμένουν παρούσες και σε επαγρύπνηση για να διασφαλίσουν ότι γίνονται σεβαστές και εφαρμόζονται όλες οι πλευρές της συμφωνίας με το Ιράν, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένα βλήμα έπληξε μια περιοχή κοντά σε έναν προβλήτα της πόλης Σιρίκ. Επικαλούμενα μια στρατιωτική πηγή, ανέφεραν επίσης ότι ώρες νωρίτερα οι ιρανικές δυνάμεις έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον πλοίων που «παραβίαζαν τα όρια» στα Στενά του Ορμούζ.