Βαρσοβία: Φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές πέταξαν κόκκινη μπογιά σε συναυλία Ισραηλινού τραγουδιστή

Επεισόδιο σημειώθηκε σε συναυλία του Ισραηλινού τραγουδιστή David D' Or στην Βασσοβία το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, δύο φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές προκάλεσαν το συμβάν στη συναυλία, ρίχνοντας κόκκινη μπογιά στον ίδιο και σε μουσικούς, ενώ αυτοί ερμήνευαν.

Ο David D' Or , διάσημος τραγουδιστής στο Ισραήλ, εμφανιζόταν σε εβραϊκό φεστιβάλ στη Βαρσοβία όταν μία γυναίκα που κρατούσε παλαιστινιακή σημαία και προσπάθησε να ανέβει στη σκηνή, φωνάζοντας «ελευθερία στην Παλαιστίνη» και πέταξε κόκκινη μπογιά. Η γυναίκα απομακρύνθηκε γρήγορα από την ασφάλεια.

🪧 Two pro-Palestine protesters disrupted the closing concert of the Singer’s Warsaw Festival, headlined by Israeli singer David D’Or and sponsored by Israel’s embassy



👉 One woman was violently dragged out as pro-Israel audience members applauded pic.twitter.com/UG5NiOBSzq — Anadolu English (@anadoluagency) September 1, 2025

Ο David D' Or σε ανάρτησή του στα social media για το συμβάν αναφέρει: «Στη μέση της προσευχής Avinu Malkeinu, καθώς προσευχόμουν για μια καλή χρονιά και ειρήνη στον κόσμο, έκλεισα τα μάτια μου , όταν ξαφνικά ένιωσα ένα κρύο πιτσίλισμα στο πρόσωπό μου.

Άνοιξα τα μάτια μου και είδα ένα έντονο κόκκινο χρώμα, σαν αίμα, στα ρούχα μου, στο πρόσωπό μου και στη σκηνή και στους μουσικούς. Η λίστα των τραγουδιών ήταν σαν να είχε λερωθεί με αίμα.

Μεταξύ τραγουδιών όπως το "Άκου, Ισραήλ" και το "Προστάτεψε τον κόσμο, παιδί", οι κόκκινες κηλίδες με έφεραν πίσω στους τρόμους της 7ης Οκτωβρίου. Το έκπληκτο κοινό άρχισε να μουρμουράει από φόβο και να κλαίει. Συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να συγκρατηθώ και να τους ενθαρρύνω.

Συνέχισα να τραγουδάω και ζήτησα από όλους να κλείσουν τα μάτια τους και να προσευχηθούν για τον λαό του Ισραήλ. Δεν ήταν εύκολο· τα μάτια μου γέμισαν δάκρυα πόνου και θλίψης για την κατάσταση στην οποία είχαμε φτάσει.

Στο τέλος της παράστασης, το κοινό τραγούδησε μαζί μου και φύγαμε νιώθοντας πιο δυνατοί. Ο βιολιστής ήταν πολύ φοβισμένος και νόμιζε ότι μας είχαν ρίξει οξύ... Τι τρομερές μέρες, ο Θεός να μας λυπηθεί. Προσεύχομαι για καλύτερες μέρες, αμήν».