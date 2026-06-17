Βασανιστική εκδίκηση: Της άρπαξε τη θέση στο αεροπλάνο κι εκείνη τον τρόλαρε επί 3,5 ώρες

Μια επιβάτης αεροπλάνου εκδικήθηκε για τα καλά έναν άνδρα που της ζήτησε να παραχωρήσει τη θέση της στον διάδρομο, επειδή ισχυρίστηκε ότι «τη χρειαζόταν περισσότερο».

Η γυναίκα έκλεισε σκόπιμα από πριν μια θέση στον διάδρομο για μια πτήση 3,5 ωρών, ωστόσο λίγο αργότερα από όταν έκατσε στη θέση της, ένας υπέρβαρος άντρας την πλησίασε και της ζήτησε να κάτσει εκείνος.

Μιλώντας στο Reddit, η γυναίκα είπε: «Ταξίδευα πολύ και πάντα έκλεινα μια θέση στον διάδρομο. Αυτός ο πολύ μεγαλόσωμος άντρας είχε τη μεσαία θέση δίπλα μου. «Είπε ότι το τμήμα ταξιδιών του έκανε λάθος και δεν του έδωσε διάδρομο, και έπρεπε να αλλάξω μαζί του. Ήταν μεγαλόσωμος άντρας, και είμαι σίγουρη ότι πραγματικά χρειαζόταν τον διάδρομο περισσότερο από εμένα».

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Η γυναίκα υποστηρίζει πως ευχαρίστως θα άλλαζε θέση μαζί του αν εκείνος της το είχε ζητήσει απλώς ευγενικά.

Ωστόσο, η επιβάτης πρόσθεσε: «Έκλεινε τον διάδρομο για να μην μπορεί να περάσει κανείς, οπότε υποχώρησα. Αφού μετακινήθηκα, γύρισε στο πλήθος πίσω του και είπε: Συγγνώμη, έπρεπε να περιμένω να σηκωθεί αυτή η κυρία από τη θέση μου».

«Η θέση ΣΑΣ;», σκέφτηκε η ίδια. Ενοχλημένη από τη στάση του, σκέφτηκε γρήγορα ένα σχέδιο για να του δώσει ένα μάθημα και να το εφαρμόσει κάθε 10 λεπτά για το υπόλοιπο της πτήσης.

Όπως εξήγησε: «Η εκδίκησή μου ήταν κάθε 10 λεπτά περίπου, να τον βάζω να σηκωθεί για να μπορώ να σηκωθώ από τη θέση μου. Στεκόμουν στον διάδρομο λίγες σειρές πίσω από τη σειρά μου. Μόλις αυτός καθόταν ξανά, επέστρεφα και τον έβαζα να σηκωθεί για να με αφήσει να μπω ξανά».

Η επιβάτης πρόσθεσε: «Το έκανα αυτό σε όλη την πτήση των 3,5 ωρών. Ήταν προφανώς πολύ άβολο γι' αυτόν, γιατί θα έπρεπε να μαζέψει τα πράγματά του,να βγάλει τη ζώνη ασφαλείας του, να βγει, να με αφήσει να βγω και μετά να τα βάλει όλα πίσω. Ακόμα χαμογελάω όταν το σκέφτομαι αυτό.