Το πιο επικίνδυνο αεροδρόμιο του κόσμου μετρά ήδη 56 θανάτους και δεν αστειεύεται

«Σκαρφαλωμένο» στα Ιμαλάια, σε υψόμετρο 2.845 μέτρων (9.333 ποδιών), βρίσκεται το αεροδρόμιο Τένζινγκ-Χίλαρι στη Λούκλα του Νεπάλ. Θεωρείται ευρέως το πιο επικίνδυνο αεροδρόμιο στον κόσμο, κυρίως λόγω του διαδρόμου προσγείωσης που έχει πλάτος μόλις 20 μέτρα. Για τους ορειβάτες αποτελεί την κύρια πύλη προς το Έβερεστ, όμως για τους πιλότους είναι μια πραγματική δοκιμασία δεξιοτήτων και ψυχραιμίας.

Ενώ τα μεγάλα διεθνή αεροδρόμια διαθέτουν συνήθως διαδρόμους μήκους περίπου 3.000 μέτρων, ο διάδρομος της Λούκλα έχει μήκος μόλις 527 μέτρα (1.729 πόδια). Σαν να μην έφτανε αυτό, παρουσιάζει και κλίση 12% προς τα πάνω, ώστε τα αεροσκάφη να μειώνουν ταχύτητα πριν εξαντληθεί ο διαθέσιμος χώρος. Τα περιθώρια λάθους είναι πρακτικά μηδενικά. Αν ένα αεροπλάνο ξεπεράσει το σημείο προσγείωσης, θα συγκρουστεί με τον βραχώδη ορεινό όγκο που βρίσκεται στο τέλος του διαδρόμου. Αντίθετα, αν δεν φτάσει εγκαίρως στον διάδρομο, κινδυνεύει να καταλήξει σε γκρεμό βάθους περίπου 600 μέτρων, καθώς η μία άκρη του αεροδρομίου βρίσκεται ακριβώς στην άκρη ενός απόκρημνου βράχου.

Οι δυσκολίες δεν σταματούν εκεί. Σε αυτό το υψόμετρο, ο αραιός αέρας μειώνει την απόδοση των κινητήρων και την άντωση των αεροσκαφών, καθιστώντας τόσο την προσγείωση όσο και την πέδηση πολύ πιο απαιτητικές.

Ο καιρός δυσκολεύει περισσότερο την κατάσταση

Παράλληλα, οι καιρικές συνθήκες στα Ιμαλάια είναι εξαιρετικά απρόβλεπτες. Πυκνή ομίχλη ή έντονες χιονοπτώσεις μπορούν να εμφανιστούν ξαφνικά, αναγκάζοντας πολλά αεροπλάνα να επιστρέψουν στη Kathmandu πριν ολοκληρώσουν την πτήση τους. Κατά την περίοδο των μουσώνων, σχεδόν οι μισές προγραμματισμένες πτήσεις αναγκάζονται να γυρίσουν πίσω. Παρ' όλα αυτά, στις περιόδους αυξημένης κίνησης πραγματοποιούνται έως και 50 απογειώσεις και προσγειώσεις ημερησίως.

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Φυσικά, στο πιλοτήριο αυτού του δρομολογίου δεν θα βρει κανείς αρχάριους πιλότους. Οι αεροπορικές αρχές του Νεπάλ απαιτούν εξειδικευμένη εκπαίδευση και σημαντική εμπειρία. Οι κυβερνήτες πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 100 απογειώσεις και προσγειώσεις σε μικρούς διαδρόμους, να διαθέτουν τουλάχιστον έναν χρόνο πτητικής εμπειρίας στο Νεπάλ και να ολοκληρώσουν δέκα επιτυχημένες πτήσεις με πιστοποιημένο εκπαιδευτή πριν αναλάβουν μόνοι τους το συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Η εμπειρία ενός πιλότου

Ένας πιλότος περιέγραψε στο CNN ότι η ίδια η τοποθεσία του αεροδρομίου προκαλεί δέος, εξαιτίας των απότομων γκρεμών και των ιδιαίτερα δύσβατων βουνοπλαγιών που το περιβάλλουν. Όπως ανέφερε, ο καιρός μπορεί να αλλάξει μέσα σε λίγα λεπτά: ένας καθαρός ουρανός και άπνοια μπορούν ξαφνικά να μετατραπούν σε ισχυρούς ανέμους, βροχή και πυκνά σύννεφα που μηδενίζουν την ορατότητα.

Θυμήθηκε μάλιστα μια πτήση κατά την οποία ο άνεμος άλλαξε ξαφνικά από ήπιος σε ισχυρό ούριο άνεμο. Οι αναταράξεις έγιναν έντονες και αναγκάστηκε να παραμείνει εκτός της κοιλάδας για πέντε λεπτά, περιμένοντας να βελτιωθούν οι συνθήκες. Όταν αυτό δεν συνέβη, δεν είχε άλλη επιλογή από το να επιστρέψει στη βάση του.

Παρά τη φήμη και το επικίνδυνο παρελθόν του αεροδρομίου, χιλιάδες λάτρεις της περιπέτειας συνεχίζουν να το επιλέγουν κάθε χρόνο, αποφεύγοντας πολυήμερες πεζοπορίες προς το Έβερεστ. Το αεροδρόμιο, που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1960 και αγοράστηκε αρχικά από τον Sir Edmund Hillary έναντι μόλις 2.700 δολαρίων, παραμένει η ταχύτερη πύλη προς την «οροφή του κόσμου».

Και σαν ανταμοιβή για όσους τολμήσουν αυτή την προσγείωση, η θέα από το αεροπλάνο είναι πραγματικά μοναδική: τα επιβλητικά Ιμαλάια απλώνονται μπροστά στα μάτια των επιβατών, με το Έβερεστ να δεσπόζει στον ορίζοντα.