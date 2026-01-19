Βασανιστήρια και βία στο Ιράν: 16χρονος υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τις αρχές

Σύμφωνα με μια οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ένας 16χρονος ήταν μεταξύ των διαδηλωτών που υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση ενώ ήταν υπό κράτηση από τις δυνάμεις ασφαλείας στο Ιράν, κατά τη διάρκεια της εθνικής εξέγερσης που είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες νεκρούς.

Συγκεκριμένα, δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα ήταν παιδί, που κρατήθηκαν στην πόλη Κερμάνσαχ στο δυτικό Ιράν, δήλωσαν στο Δίκτυο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Κουρδιστάν (KHRN) ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση από την αστυνομία κατά τη διάρκεια της σύλληψής τους.

«Κατά τη μεταφορά, οι δυνάμεις ασφαλείας άγγιξαν τα σώματά τους με γκλομπ. Τους χτύπησαν και άσκησαν πίεση στην πρωκτική περιοχή με γκλομπ μέσα από τα ρούχα», δήλωσε ο Rebin Rahmani, του KHRN, ο οποίος βρίσκεται σε επαφή με πηγές κοντά στην οικογένεια του ανηλίκου.

Άγνωστη παραμένει η κατάσταση της υγείας του συλληφθέντα, δεδομένης και της διακοπής του διαδικτύου. Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν εκφράσει τον φόβο τους για τη μεταχείριση των περισσότερων από 20.000 διαδηλωτών που εκτιμάται ότι έχουν συλληφθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων στα τέλη Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι, από την έναρξη των τρεχουσών διαδηλώσεων στα τέλη Δεκεμβρίου, 3.766 άτομα έχουν σκοτωθεί και 8.949 άλλες αναφερόμενες θάνατοι βρίσκονται υπό έρευνα, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists News Agency.

Ιράν: Καταγγελίες για βασανιστήρια, θάνατοι και σεξουαλικές επιθέσεις

Και άλλα σοκαριστικά γεγονότα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με τον Guardian, η κουρδική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρει ότι μια έγκυος γυναίκα από το Langarud, σκοτώθηκε μαζί με το αγέννητο παιδί της, όταν οι δυνάμεις της τάξης άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών στο βορειοδυτικό Ιράν στις 10 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την οργάνωση Hengaw, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ταραχών, τουλάχιστον ένας διαδηλωτής, ο 40χρονος Soran Feyzizadeh, πέθανε ως αποτέλεσμα βασανιστηρίων ενώ βρισκόταν υπό κράτηση. Η οργάνωση ανέφερε ότι ο Feyzizadeh συνελήφθη κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων της 7ης Ιανουαρίου και ότι η οικογένειά του ενημερώθηκε για το θάνατό του δύο ημέρες αργότερα.

«Το σώμα του ήταν σχεδόν αγνώριστο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων που προκλήθηκαν από τα επαναλαμβανόμενα χτυπήματα», δήλωσε ο Awyar Shekhi, της οργάνωσης Hengaw, ο οποίος πρόσθεσε ότι η οικογένεια έπρεπε να «πληρώσει ένα υψηλό ποσό μόνο και μόνο για να παραλάβει το σώμα του από τις αρχές».

Επιπλέον, αναφέρονται δύο ακόμη αναφορές για θανάτους που φέρεται να συνέβησαν υπό την επιτήρηση των δυνάμεων ασφαλείας. Ο ένας είναι μια γυναίκα από το Kermanshah και ο άλλος είναι ένας άνδρας από την πόλη Marivan.

Το Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran, με έδρα τις ΗΠΑ, έχει καταγράψει τις υποθέσεις περισσότερων από 549 διαδηλωτών, μεταξύ των οποίων 51 γυναίκες, που έχουν μεταφερθεί στην κεντρική φυλακή του Yazd, και εξέφρασε την ακραία ανησυχία του για τη ζωή των κρατουμένων.

«Καθώς οι διαδηλώσεις στους δρόμους υποχωρούν, οι αυθαίρετες συλλήψεις έχουν αυξηθεί, όπως και ο κίνδυνος βασανιστηρίων για τους κρατούμενους», δήλωσε η Roya Boroumand, εκτελεστική διευθύντρια του κέντρου. «Τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε καταγράψει πολυάριθμες περιπτώσεις θανάτου υπό κράτηση, καθώς και σοβαρά σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια, όπως ξυλοδαρμούς, μαστιγώσεις και σεξουαλικές επιθέσεις».