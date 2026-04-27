Βασιλιάς Κάρολος: Οι παγίδες της επίσκεψης στις ΗΠΑ - Τι μπορεί να πάει στραβά με τον Τραμπ

Ο Βασιλιάς Κάρολος ξεκινά την πολυσυζητημένη τετραήμερη επίσκεψη στις ΗΠΑ με το βλέμμα στην κεντρική ομιλία στο Κογκρέσο την Τρίτη 28/4. Η επίσκεψη του μονάρχη της Βρετανίας κρύβει αρκετούς κινδύνους και ο Κάρολος θα χρειαστεί να διαχειριστεί με μαεστρία τις ισορροπίες με τον απρόβλεπτο Ντόναλντ Τραμπ.

Στο φόντο της επίσκεψης: οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι πυροβολισμοί στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο και μπροστά στον Κάρολο η αποστολή να «επαναβεβαιώσει και να ανανεώσει» τις διμερείς σχέσεις

Πολλές προκλήσεις τον περιμένουν, καθώς αναλαμβάνει την αποστολή που του έχει αναθέσει η βρετανική κυβέρνηση να «επαναβεβαιώσει και να ανανεώσει» τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου, σε μια όχι καλή περίοδο ανάμεσά τους, πόσο μάλλον έχοντας μπροστά την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

Και όλα αυτά προστίθεται και η σκιά του Τζέφρι Επστάιν και το ακόμα ανοιχτό σκάνδαλο.

Οι παγίδες που καλείται να αποφύγει

Μια επίσκεψη με πρωτοφανή βαθμό δυσκολίας

Ο σύγχρονος ιστορικός πολιτικής Αντονι Σέλντον δήλωσε ότι η επίσκεψη (27–30 Απριλίου) είναι «ξεκάθαρα εξαιρετικά δύσκολη» και έχει έναν βαθμό δυσκολίας που ξεπερνά κατά πολύ κάθε προηγούμενη επίσημη επίσκεψη, από τότε που ένας εν ενεργεία μονάρχης επισκέφθηκε τις ΗΠΑ για πρώτη φορά -όταν ο Γεώργιος ΣΤ’ συναντήθηκε με τον Φραγκλίνο Ρούζβελτ για να τον πείσει να μπει στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όπως είπε, αυτό συμβαίνει επειδή έχει να κάνει με έναν ηγέτη εξαιρετικά απρόβλεπτο.

Οι σχέσεις ΗΠΑ–Βρετανίας έχουν περάσει και στο παρελθόν δύσκολες φάσεις οπότε σε αυτή την περίπτωση θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τη χειριστεί ο μονάρχης.

Κατά τον Σέλντον, επειδή ο Κάρολος είναι «πιθανότατα το μοναδικό πρόσωπο στον κόσμο που ο Τραμπ δεν θέλει να προσβάλει», ο Αμερικανός πρόεδρος θα κινηθεί με μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση, δίνοντας έτσι μεγαλύτερο περιθώριο κινήσεων στον βασιλιά.

Σε αυτή την σημαντικότατη επίσκεψη για τον Κάρολο υπάρχουν δύο επιλογές: είτε να είναι πολύ προσεκτικός και ουδέτερος, είτε να υπενθυμίσει στους Αμερικανούς τις αρχές πάνω στις οποίες ιδρύθηκαν οι ΗΠΑ πριν από 250 χρόνια -όπως η διάκριση των εξουσιών, τα ατομικά δικαιώματα, το κράτος δικαίου και οι αξίες του Διαφωτισμού.

Ο καθηγητής Φίλιπ Μέρφι από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου σημείωσε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι για τον Κάρολο αλλά για τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο οποίος επιχειρεί να προσεγγίσει τον Τραμπ. Όπως είπε, αυτό συνεπάγεται σημαντικό ρίσκο και μπορεί να εκθέσει ακόμα και το κύρος του αρχηγού του κράτους, καθώς τον φέρνει σε επαφή με έναν ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο και απρόβλεπτο πολιτικό.

Η ασφάλεια του βασιλιά λαμβάνεται «πολύ σοβαρά»

Αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας μετά τους πυροβολισμούς στην εκδήλωση των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Αξιωματούχοι της βρετανικής κυβέρνησης και του παλατιού δήλωσαν ότι η ασφάλεια του βασιλιά αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα και ότι οι σχετικές συζητήσεις συνεχίζονται, ώστε να αξιολογηθεί αν τα γεγονότα επηρεάζουν τον σχεδιασμό της επίσκεψης.

Η πιο σημαντική ομιλία του βασιλιά

Η ομιλία του Καρόλου στο Κογκρέσο θα μεταδοθεί διεθνώς και θεωρείται ίσως η σημαντικότερη της βασιλείας του.

Το παλάτι αναφέρει ότι θα αναγνωρίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Ωστόσο, ο Τραμπ είναι γνωστό ότι προσβάλλεται εύκολα.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η σύγκριση γίνεται με την ομιλία της βασίλισσας Ελισάβετ το 1991, η οποία είχε αναφερθεί στην αξία της ειρήνης, του ΝΑΤΟ και των δημοκρατικών αξιών -λόγια που σήμερα θα μπορούσαν να θεωρηθούν έμμεση κριτική προς τον Τραμπ.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο Κάρολος πιθανότατα θα απευθυνθεί όχι προσωπικά στον Τραμπ, αλλά στο αμερικανικό κοινό, τονίζοντας κοινές αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία και η μακρόχρονη φιλία των δύο χωρών.

Θα παραμείνουν τα «ιδιωτικά» πραγματικά ιδιωτικά;

Αν και η κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Τραμπ έχει προγραμματιστεί να γίνει κεκλεισμένων των θυρών, υπάρχει η ανησυχία ότι τίποτα δεν είναι πραγματικά ιδιωτικό, καθώς ο Τραμπ συνηθίζει να μιλά δημόσια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο βασιλιάς θα πρέπει επομένως να είναι εξαιρετικά προσεκτικός, γιατί όσα ειπωθούν μπορεί να διαρρεύσουν ή να δημοσιοποιηθούν.

Το σκάνδαλο Έπσταϊν και η σκιά του ζεύγους Σάσεξ

Μετά τις εξελίξεις γύρω από τον πρίγκιπα Άντριου και τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, υπήρξαν εκκλήσεις στις ΗΠΑ για συνάντηση του βασιλιά και της βασίλισσας Καμίλα με επιζώντες του Έπσταϊν. Το παλάτι όμως δεν προχωρά σε κάτι τέτοιο, καθώς θεωρεί ότι θα μπορούσε να επηρεάσει νομικές διαδικασίες και έρευνες.

Η επίσκεψη δεν θα περιλαμβάνει πολλές δημόσιες εμφανίσεις, άρα και λίγες ευκαιρίες για επαφή με τον κόσμο. Πιθανότατα, μόνο μία εκδήλωση σε κοινότητα στη Βιρτζίνια θα έχει τέτοιο χαρακτήρα.

Υπάρχει επίσης η πιθανότητα διαδηλώσεων ή αρνητικής δημοσιότητας, καθώς πολλοί Αμερικανοί γνωρίζουν τον Κάρολο κυρίως μέσα από τα σκάνδαλα (Έπσταϊν, Χάρι και Μέγκαν).

Από την άλλη πλευρά, αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει και θετικά, καθώς ο βασιλιάς μπορεί να δείξει ότι έχει έναν ρόλο που ξεπερνά την πολιτική.

Όσο για τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν, που ζουν στην Καλιφόρνια, δεν προβλέπεται συνάντηση με τον Κάρολο. Το παλάτι απλώς ελπίζει να μην υπάρξουν δημόσιες δηλώσεις ή συνεντεύξεις που θα δημιουργούσαν νέα ένταση.