Βασιλιάς Κάρολος: «Σπάει» το πρωτόκολλο και θα μιλήσει απόψε δημόσια για τον καρκίνο του

Ηχογραφημένο «προσωπικό μήνυμα» σχετικά με τη διάγνωση του καρκίνου του και την ανάρρωσή του βασιλιά Καρόλου πρόκειται να προβληθεί απόψε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα του Καρόλου θα προβληθεί στο πλαίσιο της καμπάνιας «Stand Up To Cancer 2025», μιας κοινής προσπάθειας του Cancer Research UK και του Channel 4.

Ο 77χρονος βασιλιάς βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου διαγνώστηκε με καρκίνο στις αρχές του 2024 και είχε γίνει γνωστό ότι υποβάλλεται σε θεραπείες, αν και δεν είχαν δοθεί λεπτομέρειες για τη μορφή καρκίνου από την οποία πάσχει.

Στα λιγοστά του μηνύματα γύρω από τον καρκίνο, ο βασιλιάς Κάρολος τον περασμένο Μάιο είχε αναφέρει: «Κάθε διάγνωση, κάθε νέο περιστατικό, θα είναι μια τρομακτική εμπειρία για τα άτομα αυτά και τους οικείους τους. Σαν μια στατιστική και εγώ, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι μπορεί επίσης να είναι μια εμπειρία που φέρνει στο προσκήνιο το άριστο κομμάτι της ανθρωπότητας».

Μετά από το αρχικό διάστημα παύσης από τα καθήκοντά του, ο Κάρολος όλο αυτό το διάστημα συνεχίζει το ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμά του.

Διαβάστε ακόμα: H επιστολή του Καρόλου στον Τζο Μπάιντεν μετά τη διάγνωση του καρκίνου

Το μήνυμα του Καρόλου για τον καρκίνο

Στο μήνυμά του το οποίο θα μεταδοθεί στις 8 μ.μ. (10 μ.μ. ώρα Ελλάδας), ο βασιλιάς Κάρολος θα τονίσει τη σημασία του προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο, που επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση, και θα «αναφερθεί τη δική του πορεία ανάρρωσης».

Η ηχογράφηση έγινε την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου, στο Morning Room του Clarence House.

Η φετινή εκδήλωση Stand Up To Cancer έχει στόχο να ενισχύσει την ενημέρωση σχετικά με τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, καθώς και να συγκεντρώσει χρήματα για την έρευνα κατά του καρκίνου και την υποστήριξη όλων όσοι επηρεάζονται από την ασθένεια.

Το μήνυμα του θα προβληθεί λίγο πριν από την προγραμματισμένη ζωντανή μετάδοση από ογκολογική κλινική στο νοσοκομείο Addenbrooke στο Κέιμπριτζ, με παρουσιάστρια τη Νταβίνα ΜακΚολ, η οποία πρόσφατα υποβλήθηκε και η ίδια σε θεραπεία για καρκίνο του μαστού.

Ο Κάρολος «σπάει» το πρωτόκολλο

Όσον αφορά τις βασιλικές ανακοινώσεις, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για έναν αρχηγό κράτους, αποτελεί σημαντική απόκλιση από την παράδοση το να απευθύνει κανείς ένα προσωπικό, τηλεοπτικό μήνυμα σχετικά με ένα ιδιωτικό ιατρικό ζήτημα.

Υπενθυμίζεται ότι το Παλάτι του Μπάκιγχαμ όλο αυτό το διάστημα επιλέγει να μην αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τον καρκίνο του Βασιλιά ή τη θεραπεία του, αν και έχει επιβεβαιώσει ότι δεν σχετίζεται με τον προστάτη.

Πώς είχε ανακοινώσει το Παλάτι ότι ο Κάρολος νοσεί με καρκίνο

Τον Φεβρουάριο του 2024 το Παλάτι του Μπάκιγχαμ είχε εκδώσει ανακοίνωση στην οποία ανέφερε:

«Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ιατρικής διαδικασίας του Βασιλιά για καλοήθη διόγκωση του προστάτη, εντοπίστηκε ένα ξεχωριστό ζήτημα ανησυχίας. Μεταγενέστερες διαγνωστικές εξετάσεις εντόπισαν μια μορφή καρκίνου.

Η Μεγαλειότητά Του έχει σήμερα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα τακτικών θεραπειών, κατά τη διάρκεια των οποίων οι γιατροί τού έχουν συστήσει να αναβάλει τα καθήκοντα που απαιτούν δημόσιες εμφανίσεις.

Καθ’ όλη αυτή την περίοδο, η Μεγαλειότητά Του θα συνεχίσει να ασκεί τα κρατικά του καθήκοντα και τη διεκπεραίωση των επίσημων εγγράφων ως συνήθως.»