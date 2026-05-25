Βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας: Με θρόμβο στο νοσοκομείο, 2 εβδομάδες μετά την καρδιακή προσβολή

Η βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας εισήχθη ξανά στο νοσοκομείο, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Στη νά ανακοίνωση που εξέδωσε το Παλάτι αναφέρεται ότι «Η βασίλισσα Μαργαρίτα εισήχθη στο Rigshospitalet και υποβάλλεται σε θεραπεία, αφού αξονική τομογραφία έδειξε μεγάλο θρόμβο αίματος στην περιοχή του ισχίου ως αποτέλεσμα προηγούμενης πτώσης.»

Η ανακοίνωση συνέχιζε: «Αναμένεται ότι η βασίλισσα Μαργαρίτα θα παραμείνει νοσηλευόμενη για αρκετές ημέρες. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση υπό τις παρούσες συνθήκες.»

Η νέα αυτή νοσηλεία έρχεται μόλις 11 ημέρες μετά την ανακοίνωση του παλατιού του Αμάλιενμποργκ ότι η 86χρονη βασίλισσα νοσηλευόταν στο ίδιο νοσοκομείο έπειτα από καρδιακή προσβολή.

Τότε, το Βασιλικό Παλάτι είχε αναφέρει:

«Η βασίλισσα Μαργαρίτα θα παραμείνει στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για παρακολούθηση και περαιτέρω εξετάσεις. Είναι κουρασμένη, αλλά διατηρεί καλή διάθεση.»