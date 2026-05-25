Βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας: Με θρόμβο στο νοσοκομείο, 2 εβδομάδες μετά την καρδιακή προσβολή

Η βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας εισήχθη ξανά στο νοσοκομείο, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες.
Στη νά ανακοίνωση που εξέδωσε το Παλάτι αναφέρεται ότι «Η βασίλισσα Μαργαρίτα εισήχθη στο Rigshospitalet και υποβάλλεται σε θεραπεία, αφού αξονική τομογραφία έδειξε μεγάλο θρόμβο αίματος στην περιοχή του ισχίου ως αποτέλεσμα προηγούμενης πτώσης.»
Η ανακοίνωση συνέχιζε: «Αναμένεται ότι η βασίλισσα Μαργαρίτα θα παραμείνει νοσηλευόμενη για αρκετές ημέρες. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση υπό τις παρούσες συνθήκες.»
Η νέα αυτή νοσηλεία έρχεται μόλις 11 ημέρες μετά την ανακοίνωση του παλατιού του Αμάλιενμποργκ ότι η 86χρονη βασίλισσα νοσηλευόταν στο ίδιο νοσοκομείο έπειτα από καρδιακή προσβολή.
Τότε, το Βασιλικό Παλάτι είχε αναφέρει:
«Η βασίλισσα Μαργαρίτα θα παραμείνει στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για παρακολούθηση και περαιτέρω εξετάσεις. Είναι κουρασμένη, αλλά διατηρεί καλή διάθεση.»
- Κόλαφος από Τζίμα: «Όποια πέτρα και αν σηκώσεις στην Κρήτη βρίσκεις... ΟΠΕΚΕΠΕ - Μετά φταίει η Κοβέσι!»
- Διπλωματία του «όλα ή τίποτα»: Γιατί είναι σημαντική η τελευταία ανάρτηση του Τραμπ για το Ιράν;
- «Υγειονομική βόμβα» στη Σαντορίνη: Τουρίστες σκόρπισαν τέφρα στα σοκάκια και έγιναν viral
- Μενεγάκη: Το μήνυμα στον Δέλλα για τον χαμό της Μαστροκώστα - «Πίστευα πως θα τα καταφέρει»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.