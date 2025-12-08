«Βασίλισσα της Κεταμίνης»: Ποια είναι η καλλονή influencer που εμπλέκεται στον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Ήταν μια γυναίκα που φαινόταν να τα έχει όλα, μια προνομιούχα ανατροφή, μια καλή εκπαίδευση και έναν ευρύ κύκλο φίλων. Αλλά η Jasveen Sangha είχε ένα σκοτεινό μυστικό που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί.

Η καλλονή ήταν έμπορος ναρκωτικών πλούσιων και διάσημων του Χόλιγουντ, διατηρώντας ένα «απόθεμα» ναρκωτικών, όπως κοκαΐνη, Xanax, ψεύτικα χάπια Adderall και κεταμίνη.

Η επιχείρηση που είχε στήσει ματαιώθηκε ξαφνικά μετά την προμήθεια 50 φιαλιδίων κεταμίνης που τελικά πουλήθηκαν στον ηθοποιό των Friends, Matthew Perry, συμπεριλαμβανομένης της δόσης που οδήγησε στον θάνατό του το 2023.

Τώρα, η Sangha είναι μεταξύ πέντε άλλων, συμπεριλαμβανομένων δύο γιατρών, που έχουν δηλώσει ένοχοι για αδικήματα που σχετίζονται με τον θάνατο του Perry.

Τον Φεβρουάριο, η Sangha πρόκειται να είναι η τελευταία κατηγορούμενη που θα καταδικαστεί στην υπόθεση, καθώς η ίδια αποκάλυψε ένα μυστικό δίκτυο ναρκωτικών κεταμίνης στο Λος Άντζελες. Είναι πιθανό να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης μέχρι και 65 έτη σε ομοσπονδιακή φυλακή.

Ο Μπιλ Μπόντνερ, ειδικός πράκτορας, υπεύθυνος για το γραφείο της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) στο Λος Άντζελες, όταν ο Πέρι έχασε τη ζωή του, δήλωσε στο BBC ότι ήταν η Sangha είναι «ένα άτομο με υψηλή μόρφωση που αποφάσισε να βγάλει τα προς το ζην διακινώντας ναρκωτικά και να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα για να χρηματοδοτήσει αυτήν την περσόνα influencer των μέσων κοινωνικής δικτύωσης».

Είπε ότι η Σάνγκα διηύθυνε μια «κάπως μεγάλη επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών που εξυπηρετούσε την ελίτ του Χόλιγουντ».

Η σύνδεση της Jasveen Sangha με τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Παράλληλα, οι εισαγγελείς έχουν επισημάνει ότι ο Πέρι έπαιρνε νόμιμες, συνταγογραφούμενες ποσότητες κεταμίνης για τη θεραπεία της κατάθλιψης, αλλά στη συνέχεια άρχισε να ζητά περισσότερες από όσες επέτρεπαν οι γιατροί του.

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη, ο ίδιος οδηγήθηκε σε πολλούς γιατρούς και στη συνέχεια σε έναν έμπορο που προμήθευσε το φάρμακο για λογαριασμό της Σάνγκα.

Ο δικηγόρος της, Μαρκ Γκεράγκος, δήλωσε ότι η Σάνγκα αναλαμβάνει την ευθύνη, αλλά αρνήθηκε ότι γνώριζε στην πραγματικότητα τον Πέρι.

«Νιώθει απαίσια. Ένιωθε απαίσια από την πρώτη μέρα», δήλωσε ο Γκεράγκος στους δημοσιογράφους αφού δήλωσε ένοχη στην υπόθεση. «Αυτή ήταν μια φρικτή εμπειρία», συνέχεισε.

Εβδομάδες πριν από τον θάνατο του Πέρι, η Σάνγκα μίλησε τηλεφωνικά με τον παλιό φίλο της, Τόνι Μάρκες, ο οποίος μεταξύ άλλων μίλησε στο BBC και την παρουσιάστρια Άμπερ Χακ στο πλαίσιο ενός επερχόμενου ντοκιμαντέρ που εξετάζει τις συνθήκες του θανάτου του Πέρι.

Παρά την στενή τους σχέση και το γεγονός πως και ο ίδιος εμπλεκόταν σε υποθέσεις ναρκωτικών, αποκάλυψε πως δεν ήξερε πως η Σάνγκα ήταν τόσο μπλεγμένη.

Είναι η πρώτη φορά που φίλοι της μιλούν ανοιχτά για τη γυναίκα που έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή ως η Βασίλισσα της Κεταμίνης, δηλώνοντας πως δεν είχαν ιδέα για την κρυφή ζωή της φίλης τους.