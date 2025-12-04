Μάθιου Πέρι: Σε φυλάκιση 30 μηνών καταδικάστηκε ο γιατρός του για την κεταμίνη

Γιατρός από την Καλιφόρνια καταδικάστηκε σήμερα σε φυλάκιση 30 μηνών και πρόστιμο 5.600 δολαρίων για την παράνομη προμήθεια κεταμίνης στον πρωταγωνιστή της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια» («Friends») Μάθιου Πέρι, ενός ισχυρού ηρεμιστικού που προκάλεσε τον θάνατο του ηθοποιού από υπερβολική δόση το 2023.

Ο δρ Σαλβαντόρ Πλασένσια, 44 ετών, ο οποίος διατηρούσε κλινική στα περίχωρα του Λος Άντζελες, είχε δηλώσει τον Ιούλιο ένοχος σε ομοσπονδιακό δικαστήριο για τέσσερις κατηγορίες περί παράνομης διακίνησης του συνταγογραφούμενου αναισθητικού.

Ο Πέρι λάμβανε νόμιμα την κεταμίνη —ένα χειρουργικό αναισθητικό— ως θεραπεία για την κατάθλιψη. Αλλά όταν ο κανονικός του γιατρός αρνήθηκε να του τη χορηγήσει στις ποσότητες που ήθελε.

Έτσι στράφηκε σε άλλον γιατρό, ο οποίος παραδέχθηκε ότι του πούλησε παράνομα παρά το γεγονός ότι γνώριζε πως ο Πέρι ήταν εθισμένος. Έστειλε μήνυμα σε έναν άλλο γιατρό αποκαλώντας τον Πέρι «ηλίθιο» που μπορούσε να εκμεταλλευτεί για χρήματα, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

«Αντί να κάνει αυτό που ήταν καλύτερο για τον κ. Πέρι — έναν άνθρωπο που πάλευε με τον εθισμό για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του— ο κατηγορούμενος επιδίωξε να εκμεταλλευτεί την ιατρική του ευαλωτότητα για κέρδος», ανέφερε το υπόμνημα καταδίκης της εισαγγελίας.

Ο διάσημος ηθοποιός πάλευε με τον εθισμό επί χρόνια, από την εποχή του στα «Φιλαράκια», όταν έγινε ένας από τους μεγαλύτερους σταρ της γενιάς του ως ο Τσάντλερ Μπινγκ.

Πρωταγωνίστησε μαζί με την Τζένιφερ Άνιστον, την Κόρτνεϊ Κοξ, τη Λίζα Κούντροου, τον Ματ Λεμπλάνκ και τον Ντέιβιντ Σβίμερ για 10 σεζόν, από το 1994 έως το 2004, στη μεγάλη επιτυχία του NBC.