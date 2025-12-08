Ρωσία: Μητέρα «της χρονιάς» τύλιξε τον γιο της σε νάυλον και πήγε να τον πνίξει - Απίστευτο βίντεο

Μια Ρωσίδα μητέρα που είναι μάλλον για φρενοκομείο, προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις στα social media, αφού βιντεοσκόπησε ένα επικίνδυνο πείραμα που έκανε πάνω στο ίδιο της το παιδί.

Η 36χρονη Άννα Σαπάρινα από το Σαράτοφ διαχειρίζεται ένα δημοφιλές ιστολόγιο για γονείς, με μερικά από τα βίντεό της να φτάνουν εκατομμύρια προβολές, όπως αναφέρει το ενημερωτικό NEXTA.

Πρόσφατα δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο βάζει τον γιο της σε μια μεγάλη πλαστική σακούλα και αντλεί τον αέρα με μία σκούπα. Το αγόρι στην αρχή νομίζει ότι πρόκειται για διασκέδαση, προτού η διαφορά πίεσης αρχίσει να του αφαιρεί τον αέρα από τα πνευμόνια, όταν αρχίζει να φωνάζει πανικόβλητος «ΜΑΜΑ».

Οι κοινωνικές υπηρεσίες και οργανώσεις για τα δικαιώματα των παιδιών ζητούν τώρα να διερευνηθεί η οικογένεια.