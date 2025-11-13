Το BBC έχει έτοιμη τη συγγνώμη για τον Ντόναλντ Τραμπ

Το BBC ετοιμάζεται να ζητήσει επίσημα συγγνώμη από τον Ντόναλντ Τραμπ, μπροστά στη δισεκατομμυρίων δολαρίων νομική απειλή του πρώην προέδρου σχετικά με τα μονταρισμένα με κατ' αυτόν παραπλανητικό τρόπο αποσπάσματα της ομιλίας του σε οπαδούς του την 6η Ιανουαρίου 2021, πριν από την επίθεσή τους στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο που προβλήθηκαν στο επίμαχο ντοκιμαντέρ της εκπομπής «Panorama».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δικηγόροι του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου ήδη έχουν συντάξει την απολογητική επιστολή, σήμερα (13/11) θα κάνουν την τελευταία επεξεργασία της και μέσα στην ημέρα, ή το αργότερο μέχρι αύριο (14/11) όπως λένε οι πληροφορίες που έρχονται στα δημοσιογραφικά γραφεία του Λονδίνου, θα την στείλουν στον πρόεδρο Τραμπ.

Το μεγάλο ερώτημα είναι τι τελικά θα πράξει ο πρόεδρος των ΗΠΑ από εκεί και πέρα, καθώς χθες εκπρόσωπός του χαρακτήρισε το BBC «αριστερή μηχανή προπαγάνδας» και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω νομικές ενέργειες, ακόμη και αν ο βρετανικός οργανισμός ζητήσει συγνώμη.